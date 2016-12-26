Остаётся только надеяться на лучшее: жители России назвали кризис и рост цен главным событием года / Население проигнорировало выборы в Госдуму и примирение с Турцией

Публикации за 26.12.16

Большая часть жителей России (42%) назвала главным событием уходящего года в стране кризис, рост цен и в целом тяжелую экономическую ситуацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир», сообщается на сайте организации. На втором месте по значимости допинговый скандал с российскими спортсменами. Это событие больше всего запомнилось каждому пятому участнику опроса. Но сама Олимпиада в Рио вызвала интерес только у 10% населения страны. Также среди значимых для России событий в этом году – военная операция в Сирии.

Согласно результатам исследования, каждый четвертый респондент (25%) назвал главным событием года экономический кризис в стране. Еще для 17% граждан год запомнился ростом цен и высокой инфляцией. Если сложить оба показателя, то получается внушительная цифра в 42% респондентов, для которых уходящий год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране. В прошлом году о кризисе и девальвации рубля говорили только 9% респондентов, отмечают социологи.

21% участников опроса вспомнил о допинговом скандале с отечественными спортсменами и их дисквалификации на Олимпиаде в Рио. Еще 20% жителей РФ назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии.

Любопытно, что население оставило почти незамеченными такие события, как выборы депутатов Госдумы и восстановление отношений с Турцией, набравшие всего 2% и 4% голосов соответственно.

Событием №1 в мире в 2016 году жители России назвали избрание Дональда Трампа новым американским президентом (36%). Треть респондентов сочли значимым мировым событием борьбу с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), в прошлом году такой ответ давали 42% опрошенных.

Остальные события вызвали более спокойную реакцию жителей РФ. Чемпионат Европы по футболу запомнился всего 4% участникам опроса. Снижение цен на нефть назвали важным событием 6% опрошенных. 2% граждан отметили распространение вируса Зика по планете. По 1% участников опроса в ранг значимых событий поставили землетрясения в Италии и снятие санкций с Ирана.

«Символом уходящего года для наших соотечественников стал кризис, – отмечают исследователи, подводя итоги опроса. – Тяжелая экономическая ситуация в стране затмила для россиян все остальные события, как внутри России, так и за ее пределами». Населению остаётся только надеяться, что новый год принесет перемены к лучшему, резюмируют социологи.

Москва, Наталья Петрова

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