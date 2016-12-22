Событие года: «гран-при» взял рост цен, на втором месте – избрание Трампа / Панамский офшорный скандал – лишь на последней строчке

Публикации за 22.12.16

Самым главным событием уходящего года для россиян стал рост цен и обесценивание рубля. 30% опрошенных «Левада-центром» дали именно такой ответ.

На втором месте по значимости – 28% – избрание миллиардера Дональда Трампа президентом США вопреки всем прогнозам.

На третьем месте – 23% – отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио из-за допингового скандала. Сама Олимпиада также стала «событием года» для 23% респондентов. На пятом месте с 22% – конфликт в Сирии.

На шестом месте (20%) – трагедия в Карелии, где на озере в шторм погибли отдыхавшие в местном лагере дети. 18% набрал арест главы МЭР Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки. Для 17% главным стало празднование 9 Мая. Послание Владимира Путина Федеральному собранию России и вооруженные столкновения в Донбассе набрали по 15%.

Теракты в Европе оказались важны лишь для 7%, как и референдум о выходе Великобритании из ЕС.

Для 3% граждан главным событием стало усиление давления власти на общественные и некоммерческие организации.

Праймериз «Единой России» оказались важны для 2% респондентов.

Панамский офшорный скандал занял последнее место – всего 1% голосов.

Опрос проведен 9- 12 декабря среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статпогрешность не превышает 3,5%.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 22.12.16

Евгений Фёдоров: «Россиянин» – это и есть «русский». / В 2016 году на Южном Урале смертность опередила рождаемость. / Ростуризм: Турфирмы обязаны возвращать стоимость путевок отказавшимся от отдыха в Турции. …но русского туриста не напугаешь ни терактами, ни убийством дипломата. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»