Трэш-2017: «дорогие россияне» ждут новых коррупционных скандалов и арестов / И несмотря ни на что верят в светлое будущее

Публикации за 23.12.16

«Воруют» – и будут воровать, так, вольно цитируя Карамзина, можно оценить основные ожидания россиян от наступающего 2017 года. Большинство опрошенных «Левада-центром» – 60% – заявили, что в новом году будут новые громкие коррупционные скандалы и отставки министров. Год назад таких было 53%.

27% опрошенных опасаются техногенных катастроф в 2017 году (правда, доля таких ожиданий снизилась по сравнению с прошлым годом на 10%). Массовых волнений и протестов ожидают только 21% респондентов (31% – в 2015-м).

26% участников опроса не исключили массовых эпидемий (на 4% меньше, чем в прошлом году), 22% ожидают обострения ситуации на Северном Кавказе (год назад – 28%). Вооруженного конфликта с какой-то из соседних стран опасаются 21%, и каждый десятый опрошенный не исключает войны с США или НАТО. В отставку правительства верят только 16%, госпереворота – всего 9%.

При этом 53% россиян не теряют оптимизма и верят, что новый год будет для них лучше, чем уходящий 2016 год. Пессимистов оказалось всего 4%. 20% считают, что «будет не хуже». То, что новый год не будет отличаться от уходящего, заявили 18%.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман в интервью РБК пояснила, что «коррупционные» ожидания россиян объясняются «расстановкой новостей по таймлайну». По ее словам на конец года пришлось сразу несколько крупных коррупционных историй, в том числе наиболее заметная – задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева, что и отразилось на ожиданиях граждан. По мнению Шульман, если бы Улюкаева задержали летом, то к концу года «впечатление бы сгладилось». Однако, признает она, граждане в своих ожиданиях скорее правы: «То, что происходит, нельзя назвать полноценной антикоррупционной кампанией – это явно не операция «чистые руки», но война всех против всех внутри властвующей бюрократии будет продолжаться».

Снижение ожиданий военных событий Шульман также объяснила новостным фоном. «Максимальная милитаристская истерика с сообщениями о скоростном рытье бомбоубежищ пришлась на середину осени, резко сошла на нет после американских выборов и в памяти народной успела уже несколько поблекнуть», – пояснила она.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков также считает, что на ожидания повлиял «общий фон»: непрерывно идущие сообщения о коррупции, об арестах, о возбуждении всякого рода уголовных дел против чиновников. По подсчетам Гудкова, таких сообщений поступает примерно 750-800 в год, то есть минимум два сообщения в день. Странный оптимизм россиян по отношению к новому году Гудков объясняет своего рода «магическим» мышлением и стремлением «заклясть» будущее на улучшение, тем более что уходящий год стал трудным для российских семей и показал, что от личных действий мало что зависит.

Опрос был проведен 9-12 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статпогрешность не превышает 3,5%.

Москва, Зоя Березина

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