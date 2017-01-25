Рейтинг коррупции: в России «воз и ныне там» / Лучше не стало, народ в борьбу с коррупцией вообще не верит

Публикации за 25.01.17

Громкие антикоррупционные дела минувшего года не помогли России улучшить свои позиции в международном рейтинге восприятия коррупции. По итогам 2016 года Россия, как и в 2015-м, набрала в рейтинге 29 баллов из 100 и попала на 131-е место (в прошлом году – 119-е). Однако это перемещение связано не с успехами в борьбе с коррупцией, а с увеличением количества стран в рейтинге. «Соседями» России в рейтинге стали Иран, Казахстан, Непал и Украина.

Международный ежегодный рейтинг восприятия коррупции уже много лет составляет правозащитная организация Transparency International. Всего в рейтинге 176 мест. В лидерах прошлого года – Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), Финляндия (89) и Швеция (88). Ниже России оказались лишь те страны, в которых в настоящее время идет война или наблюдается геноцид. Среди аутсайдеров – Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11) и Сомали (10).

Итоговый индекс составляется из различных коррелирующих величин. Среди источников нет данных опросов общественного мнения, в основу индекса легли оценки экспертов и предпринимателей из 13 независимых организаций, причем ни одной российской среди них нет.

Как пояснил в интервью «Коммерсанту» гендиректор российского отделения Transparency International Антон Поминов, индекс восприятия коррупции и уровень самой коррупции – это не одно и то же. «Никто не знает, как подсчитать уровень коррупции. Уровень убийств подсчитать легко: убили человека – и результат налицо, человека нет. С коррупцией все очень размыто, это скрытое явление, две стороны договорились, одна другую подкупила, правоохранители ничего не узнали. Поэтому и оценивается климат в обществе», – пояснил Поминов.

По его оценке, в прошлом году в России «ранее существовавшая тенденция к уточнению норм антикоррупционного законодательства дополнилась безудержной охотой на отдельных коррупционеров и приравненных к ним».

«Если представить себе государство как некоторую компанию, то шаги предпринимала, скорее, пиар-служба, чем реально какие-то действующие департаменты, которые, по сути, работают», – полагает Поминов. «То есть мы видели ряд громких арестов, но, тем не менее, никаких мер, направленных на то, чтобы уровень коррупции снизился, принято не было ни в прошлом, ни в позапрошлом году», – добавил он. Сенсационный арест экс-главы МЭР Алексея Улюкаева просто не попал в рейтинг 2016 года, поскольку опросы были проведены раньше. «То есть на 100% история с Улюкаевым войдет в следующий индекс восприятия коррупции. Но есть одна проблема: меньше 50% россиян (это «Левада-центр») вообще считают, что история с Улюкаевым – история про коррупцию», – подчеркнул Поминов. Среди важных внешних факторов, повлиявших на положение в индексе,– утечка «панамских документов» весной прошлого года (Panama Papers). Организация также указывает, что, согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян посчитало арест Улюкаева «показательной акцией или сведением счетов», а не реальной борьбой с коррупцией.

Представитель Transparency International добавил, что в России имеется «дырка между законом и правоприменением»: «Не то чтобы в антикоррупции ничего не делается, но этого недостаточно. Правоохранительные органы, суды не вызывают особого доверия».

По результатам исследования в правозащитной организации выработали рекомендации для России, которые помогут улучшить антикоррупционный климат. В их числе – обеспечение выборности председателей судов, принятие законов о лоббистской деятельности и защите заявителей о коррупции, обязательное реагирование правоохранительных органов на гражданские и журналистские расследования, передает BBC.

Ноябрьский опрос ВЦИОМ показал, что арест Улюкаева 54% респондентов считают показательной акцией или сведением счетов или конфликтом конкурирующих кланов среди элит. Только 30% опрошенных считают, что власть действительно борется с коррупцией. При этом число тех, кто считает, что результатов борьбы с коррупцией нет, заметно увеличилось: если с 2006 года такое мнение высказывали не более 13%, то в этом году об этом заявили 22%.

Улюкаев был арестован в середине ноября с поличным при получении взятки в $2 млн за «помощь» «Роснефти» в приобретении госпакета акций «Башнефти». Президент РФ Владимир Путин вскоре освободил его от должности в связи с утратой доверия. Улюкаев – первый в современной истории федеральный министр, оказавшийся под следствием по коррупционному делу. Ему грозит до 15 лет заключения. Все обвинения он отрицает.

Москва, Зоя Березина

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