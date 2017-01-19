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Общество

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Публикации за 19.01.17

Под Новосибирском обрушился конный клуб (ФОТО) / Под завалами могут быть люди

Под Новосибирском обрушился конный клуб (ФОТО) Под завалами могут быть люди

В городе Бердске Новосибирской области обрушился ангар, в котором располагался конный клуб. По предварительным данным, погибли два человека погибли. Площадь обрушения составила порядка 500 кв. метров.

Как сообщили в ГУ МЧС, трагедия произошла сегодня вечером. На место немедленно выехали спасатели. На момент обрушения в помещении находились люди. Из-под завалов извлекли два тела. По данным местных СМИ, погибшие – подростки 15-16-ти лет. Сейчас на месте обрушения работает 41 человек и 15 машин аварийно-спасательного подразделения. По данным «Интерфакса», при обрушении пострадали еще два подростка, они госпитализированы. Местная полиция не подтверждает информацию о погибших, но сообщает, то два человка могли остаться под завалами. Однако, как сообщает «Курьер.Среда.Бердск», руководитель клуба Римма Воротникова подтвердила, что под завалами погибли двое: погибли девочка-инвалид и молодой человек. Спасатели вытащили из-под завалов трех живых: двух девушек подросткового возраста и мужчину. Состояние мужчины и одной из девушек очень тяжелое.

По информации РИА Новости, в качестве основной версии случившегося рассматривается «избыточная снеговая нагрузка», которую не выдержала конструкция конного клуба.

По данным компании «2ГИС», в Бердске находится два конных клуба: Бердский конный клуб и «Аллюр». В Бердском конном клубе сообщили, что у них все в порядке. Телефон в «Аллюре» был временно недоступен.

Новый День: Под Новосибирском обрушился конный клуб (ФОТО)

В Бердске рухнул конный клуб (фото – «Курьер.Среда.Бердск»)

Новосибирск, Зоя Березина

Новосибирск. Другие новости 19.01.17

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