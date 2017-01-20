В Новосибирской области задержан директор обрушившегося конного клуба

Публикации за 20.01.17

Задержан директор конного клуба «Аллюр», где накануне вечером обрушилась крыша и погибли два человека. С задержанным работают следователи. Как сообщает пресс-служба СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Трагедия произошла накануне вечером: под тяжестью снега обрушилась крыша конного клуба «Аллюр», расположенного вблизи поселка Новый Новосибирской области. Погибла 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер. Ещё двое подростков получили травмы и сейчас находятся в больнице.

Как установили следователи, самовольно построенный манеж для занятий конным спортом располагался на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря, который вместе со зданиями арендовал индивидуальный предприниматель – руководитель конного клуба «Аллюр». По версии следствия, крыша самовольной постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из 7-ми человек. Последствия обрушения ликвидировали более 360 человек и 81 единица техники.

Новосибирск, Зоя Березина

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