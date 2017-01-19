СКР сообщает о гибели подростка и мужчины при обрушении конного клуба в Бердске

Публикации за 19.01.17

При обрушении конного клуба в Бердске погибли два человека. Шестерых человек вытащили из-под завалов спасатели. Среди спасенных – взрослый мужчина и двое девочек-подростков, их состояние оценивается как тяжелое, сообщают местные СМИ. Пострадавшие госпитализированы.

В сообщении СКР говорится, что в результате обрушения крыши погиб 15-летний ребенок и 45-летний мужчина. Количество пострадавших уточняются. На место выехала оперативно-следственная группа, устанавливаются причины обрушения.

В ГУ МЧС заявили, что под завалами могли оказаться от двух до семи человек. Спасатели разбирают завалы, на месте работают кинологи и психологические службы. Поиск выживших продолжается.

Ранее сообщалось, что погибли двое – взрослый мужчина и девушка-инвалид. По предварительной версии, конструкция ангара не выдержала веса снега, скопившегося на крыше.

Как сообщает РИА Новости, под завалами оказались и три лошади. Две из них погибли, одну удалось спасти.

На месте обрушения, общая площадь которого составила 500 квадратных метров, работают 100 человек и 23 единицы техники. Разбор завалов продолжается и будет продолжаться всю ночь. Сибирский региональный центр МЧС готов направить в Новосибирскую область дополнительные силы спасателей из Красноярска на ведомственном самолёте.

Новосибирск, Зоя Березина

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