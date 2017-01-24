Мизулина предложит пожизненно сажать педофилов

Публикации за 24.01.17

Сенатор Елена Мизулина в ближайшее время внесет в Госдуму закон о пожизненном заключении за растление детей, особенно если педофил принадлежит у «близкому кругу» жертвы. О своих планах Мизулина сообщает в твиттере и на своем сайте. Законопроект станет своего рода реакцией на появившуюся накануне в СМИ информацию о сексуальном насилии над детьми в московской школе со стороны учителей.

В заявлении сенатора говорится: «В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения. Когда Дума рассматривала небезызвестный «антипедофильский законопроект», мы предлагали ввести в уголовное законодательство норму об ужесточении ответственности за подобные преступления для тех лиц, которым дети доверяют. Например, когда сексуальное растление осуществляется родителями, педагогами, то есть теми людьми, с которыми дети проводят большое количество времени и которые входят в круг доверенных лиц для ребенка. Тогда эту поправку не пропустили. Я думаю, сейчас необходимо повторно внести законопроект об ужесточении наказания для таких лиц, вплоть до пожизненного лишения свободы». Мизулина пообещала, что внесен закон в Думу «в ближайшее время».

Комментируя вчерашний скандал в Москве, Мизулина отметила, что «нужно дождаться результатов доследственной проверки». Если факты подтвердятся, то наказание «в любом случае будет очень серьезным». «Ведь здесь речь идет о группе детей. Точно будет и дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с детьми», – добавила она.

Мизулина напомнила о законопроекте, который до сих пор дожидается в Думе рассмотрения: речь о снятии ограничения, связанного со сроками давности по преступлениям педофилов. Она пояснила, что судебное разбирательство по таким преступлениям «требует продолжительного времени». «В результате годы уходят на то, чтобы довести дело до суда. И даже если вина установлена, правоохранительные органы вынуждены освобождать преступника на основании истечения срока давности. Педофилы, конечно, об этом знают и пользуются этим, скрываясь и затягивая следственный процесс. Наличие срока давности работает на них», – отметила Мизулина.

Она посоветовала родителям больше общаться с детьми и особенно обращать внимание на изменение поведения. Если ребенок стал жертвой насилия, он становится более замкнутым, агрессивным – и это повод встревожиться и попытаться аккуратно выяснить, что произошло.

Москва, Зоя Березина

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