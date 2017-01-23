В Москве началась доследственная проверка о сексуальном насилии учителей над школьниками

Публикации за 23.01.17

Московский главк Следственного комитета организовал доследственную проверку о сексуальном насилии преподавателей учебного над своими учениками в школе и во время поездок в детские лагеря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для расследования стали сообщения в СМИ, согласно которым на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера.

По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности детей происходили также на территории школы.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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