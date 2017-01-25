Убийство семьи полицейского под Сызранью: присяжные вынесли вердикт о виновности подсудимых

Публикации за 25.01.17

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт обвиняемым в убийстве офицера полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи в Самарской области под Сызранью. Обвиняемые Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов в зависимости от роли каждого признаны виновными в убийстве, в том числе двух и более лиц, покушении на убийство малолетнего, разбое. На основании вердикта присяжных суд вынесет приговор.

Как сообщает пресс-служба СКР, следствием и судом установлено, что в начале апреля 2016 года жители Шигонского района Самарской области Ахмадов и Фаталиев сколотили банду, в состав которой привлекли знакомых им жителей города Сызрани Бабаева и Зохрабова. В ночь на 24 апреля все они прибыли в село Ивашевка, где выбрали дом Гошта для разбойного нападения. Преступники вошли на участок через проем в заборе, а затем проникли в дом через незапертую дверь. Там, переходя из комнаты в комнату, они поочередно наносили удары спавшим в доме членам семьи, используя в качестве оружия деревянную биту и специальным образом подготовленные черенки от лопат. Убиты были двое мужчин и четверо женщин. 7-летняя девочка, племянница хозяина дома, чудом осталась жива, но получила тяжелейшие травмы. После убийств преступники похитили находившиеся в доме предметы, не представляющие большой материальной ценности, и сбежали.

Правоохранители в течение 10 суток после совершения преступления выявили и задержали подозреваемых. Были обнаружены доказательства виновности всех соучастников и найдены тайники с похищенным из дома имуществом.

Следователями было проведено более 800 допросов, 120 обысков и выемок, 50 осмотров мест происшествия, предметов и документов, 230 судебных генетических, дактилоскопических, медицинских, медико-криминалистических и иных экспертиз. В рамках расследования детально проверялись все возможные причины произошедшего, и свое подтверждение нашла версия о корыстном мотиве преступных действий обвиняемых – совершении убийств и покушения на убийство в ходе разбойного нападения. Следствие также установило, что никто из обвиняемых не знал, что в момент нападения в доме находится сотрудник полиции.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 25.01.17

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