АСВ требует от вкладчиков вернуть деньги в разорившийся банк / Спасшие свои накопления должны отдать их государству и заплатить госпошлину

Публикации за 27.01.17

Агентство по страхованию вкладов через суд требует от вкладчиков вернуть деньги разорившемуся банку. Требования направлены тем из бывших клиентов, кто успел спасти свои средства менее, чем за месяц до введения в «Капиталбанке» и других финструктурах внешнего управления. По мнению АСВ, граждане не только должны вернуть свои деньги, и вероятно, распрощаться с ними (они пойдут на возмещение другим гражданам), но и заплатить за это государству пошлину.

Центробанк России отозвал лицензию «Капиталбанка» на осуществление банковских операций в середине февраля 2016 года. Решение было принято из-за того, что регулятор усмотрел в финдеятельности этой организации угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. В коммюнике ЦБ говорилось, что «Капиталбанк» проводил кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. На 1 февраля 2016 года АКБ «Капиталбанк» по величине активов занимал 364 место в банковской системе страны.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам первой очереди должны были начаться 29 февраля прошлого года. Часть граждан успели спасти свои накопления до того, как банк лишился лицензии. Спустя год АСВ подало к ним иски в Арбитражный суд.

BuisinessFM приводит историю бывшего вкладчика «Капиталбанка», жителя Брянска Василия Звеня. Он забрал свой вклад в начале февраля прошлого года – за две недели до отзыва лицензии у банка. Через десять месяцев получил письмо от АСВ: в нем была копия заявления на него в суд. Сделку просили признать недействительной, а деньги – вернуть обратно в банк. Плюс требование оплатить госпошлину.

«Естественно, это шок для нас. Мы с женой всю жизнь проработали в районах, приравненных к Крайнему Северу, в Иркутской области, живем на пенсию, есть эти небольшие накопления, которые мы тратим для каких-то разовых покупок, помощь внукам, на старость приготовили. Жена уже представляет, как к нам приходят приставы, как нас выселяют из квартиры. Честно говоря, настолько кощунственно, что даже тяжело себе представить, неужели это возможно» – рассказал бывший вкладчик в эфире BFM.ru.

Юристы утверждают, что действия АСВ правомерны, агентство обязано оспаривать такие сделки. Единственный вариант, при котором вкладчик, успевший спасти деньги, не будет обязан их вернуть – если сумма вклада не превышала максимальный размер страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей, а сам клиент не имел доступа к информации о возможном банкротстве или отзыве лицензии. Но это определит суд.

«Единственный случай, когда такая сделка не оспаривается, – если размер этого вклада не превышает размер страхового возмещения. Суд установит, действительно ли имело место предпочтительно удовлетворение его требований или нет. Но в том случае, если оно действительно имело место, такая сделка по действующему закону является оспоримой и может быть признана судом недействительной. С вкладчика могут быть потребованы обратно эти деньги» – приводит радиостанция пояснения партнера коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светланы Тарнопольской. Но юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев уверен, что действия АСВ чрезмерны – они не должны были обращаться с исками ко всем вкладчикам, ситуацию можно было оценить и до суда:

«В рамках этого судебного спора был иск к другому физлицу, который уже удовлетворен. Он был исполняющим обязанности председателя правления. За две недели до отзыва лицензии он снял непокрытую страховкой сумму вклада. Здесь действия АСВ абсолютно правомерны, логичны и понятны. То, что они пытаются пойти ко всем вкладчикам, которые за последние время снимали деньги – это, мягко говоря, неправильно».

Суд должен оценивать, было ли известно физлицам о том, что банк находится в предбанкротном состоянии, и пытались ли они вывести оттуда деньги по этой причине. Или же снимали для своих нужд. Эксперты советуют не рисковать и не держать в одном банке сумму свыше страхового возмещения.

Москва, Алексей Усов

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