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Общество

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Публикации за 02.02.17

Саратовские чиновники брали взятки шампанским

Саратовские чиновники брали взятки шампанским

В Саратове возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в отношении 42-летней и 30-летнего сотрудников администрации Фрунзенского района города.

Как сообщает пресс-служба СКР, с 20 по 22 декабря 2016 года подозреваемые получили от 40-летней местной жительницы взятку – 20 бутылок шампанского общей стоимостью свыше 10 тысяч рублей. Шампанское предназначалось за непроведение проверок в возглавляемых женщиной трех кафе и за дальнейшее общее покровительство.

«Противоправные действия подозреваемых выявлены в результате грамотно спланированных и организованных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОЭБиПК УМВД РФ по городу Саратову», – отмечается в сообщении СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Саратов, Зоя Березина

Саратов. Другие новости 02.02.17

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