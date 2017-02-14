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Общество

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Публикации за 14.02.17

Опрос: Путин обогнал Брежнева в «рейтинге эпох» / Ельцин – в полном пролете
фото – mos.news

Опрос: Путин обогнал Брежнева в «рейтинге эпох» Ельцин – в полном пролете

Президент Владимир Путин опередил генсека Леонида Брежнева в рейтинге благополучия жизни россиян. В опросе «Левада-центра» 32% респондентов заявили, что жизнь при Путине лучше, чем когда-либо за последние 100 лет. Брежневскую эпоху считают идеальной 29% опрошенных.

Жизнь до Октябрьской революции 1917 года одобрили 6% респондентов и столько же высказались за эпоху Сталина. Горбачевская перестройка получила только 2% голосов, а на последнем месте со всего 1% – эпоха Бориса Ельцина. При этом 24% опрошенных не смогли определиться с ответом, отмечают «Ведомости».

Опрос проводился 20-23 января текущего года при участии 1600 респондентов. Он приурочен к 100-летию Февральской революции 1917 года.

Замдиректора «Левада-Центра» Алексей Гражданкин отметил, что отношение к Февральской революции и монархии возвращается к показателям 20-летней давности, а итоги опросов зависят от времени, когда они проводились. Так, во время президентства Дмитрия Медведева «советская риторика отступила на задний план и период истории до февраля 1917 года стал несколько идеализироваться», сейчас общественное мнение «возвращается к тому, что было в конце 1997 года». По мнению Гражданкина, нынешняя риторика «в большей степени приближается к риторике советских времен, и число людей, поддерживающих такие суждения, растет, несмотря на то, что число носителей советского сознания за 20 лет в структуре взрослого населения уменьшилось».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 14.02.17

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