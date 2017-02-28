Думская «календурь»: 23 февраля предложили перенести на август

Публикации за 28.02.17

В Госдуме возникла очередная крайне актуальная общественная инициатива: перенести День защитника Отечества с 23 февраля на конец августа. Поправки в Трудовой кодекс подготовил депутат Иван Сухарев, сообщает RT.

Свой законодательный креатив он объяснил так: в дореволюционной России 29 августа отмечали День памяти русского воинства, который был установлен в 1769 году. А нынешнее праздничное 23 февраля досталось современной России «в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником». «Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом», – заявил Сухарев и подчеркнул, что тем самым будет продолжена «славная традиция», а россияне получат дополнительный выходной в «теплые летние дни».

Первоначально День защитника Отечества назывался «День Красной Армии и Флота». Был установлен 27 января 1922 года и связан с первыми боями Красной армии против германских войск в феврале 1918 года. В период с 1946 по 1993 годы носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ.

Добавим, что неделю назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский также предложил перенести День защитника Отечества – на 5 апреля, нырнув еще глубже в историю и увязав праздник с победой войска князя Александра Невского над тевтонцами на Чудском озере.

Напомним, что 2 августа в России празднуется День ВДВ, а в последний день июля – День ВМФ.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 28.02.17

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