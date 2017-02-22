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Политика

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Публикации за 22.02.17

Жириновский хочет приурочить День защитника Отечества к победе на Чудском озере (ВИДЕО)
фото с сайта ЛДПР

Жириновский хочет приурочить День защитника Отечества к победе на Чудском озере (ВИДЕО)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести День защитника Отечества с 23 февраля на 5 апреля – это дата победы войск князя Александра Невского над тевтонцами на Чудском озере в 1242 году.

По словам Жириновского, события 1918 года, закончившиеся Брестским миром и давшие основу для учреждения дня Красной армии, исторически необоснованны для праздника. В России заявил Жириновский, сложилась парадоксальная ситуация – страна существует более тысячи лет, а российская армия – меньше 100 лет.

«Государство без армии не может. С какой стати 23 февраля – это день армии? У нас что, 99 лет только существует армия? Прочитайте «Слово о полку Игореве». Это же русский полк! Это что, не русская армия? Мы бились с половцами, печенегами, скифами. Слишком далеко? Согласен! 5 апреля 1242 года – битва на Чудском озере. Те же немцы, с которыми мы будем биться в Первую мировую и Великую Отечественную», – как всегда эмоционально высказался Жириновский.

«Кто сражался в первые годы войны (Первой Мировой – прим. ред.)? Кто Наполеона разгромил? Кто поляков громил, турок, шведов? Нашей армии всего лишь 99 лет? Конечно, нет, поэтому мы предлагаем выбрать другу дату – 5 апреля. В этот день войска русских князей, объединенные под командованием Александра Невского, разбили латышей и эстонцев. Имя Невского было признано большинством наших граждан именем России», – добавил Жириновский.

Он выразил надежду, что Госдума примет закон, по которому День защитника Отечества будет праздноваться 5 апреля. Между тем на сайте ЛДПР вывешен анонс праздничного митинга ко Дню защитника Отечества. В сообщении говорится, что митинг в честь праздника «русских воинов» будет проведен «по сложившейся традиции» 23 февраля в центре Москвы. «День защитника Отечества в последние годы приобрел новое дыхание в свете резкого обострения международной обстановки. Война в Сирии, война на Украине, развертывание новых сил НАТО в Европе, агрессивная риторика западных лидеров в отношении России, усиление русской армии – все это сегодня на слуху, а военные люди востребованы как никогда в последние десятилетия. И все это было предсказано ЛДПР», – говорится в анонсе. На митинге заявлено и выступление Жириновского.

Напомним, в середине декабря прошлого года Жириновский с трибуны Госдумы высказал еще одну инициативу – о возвращении России к юлианскому календарю. Это необходимо, чтобы не отмечать Рождество 7 января, пояснял он. Тогда же он предложил заменить орлами звезды на шпилях Кремля, вернуть России гимн «Боже, Царя храни!» и поменять флаг на имперский – чёрно-жёлто-белый. Потом он перешел к более насущным вопросам и высказал идею купить всем депутатам Госдумы однушки в Бутово.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 22.02.17

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