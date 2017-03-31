В России думают запретить продажу чистящих средств и парфюмерии по ночам / ... ради борьбы с отравлениями суррогатами

Публикации за 31.03.17

В России хотят запретить продажу чистящих средств и парфюмерии по ночам. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму вологодские законодатели. Под запрет попадает непищевая спиртосодержащая продукция с содержанием этилового спирта более 25% объема, которая может быть использована в качестве алкоголя. Депутаты заксобрания Вологодской области также предлагают ограничить ее реализацию в киосках и торговых автоматах.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что от 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции, в числе которой парфюмерия, чистящие средства, жидкости для мытья окон и защиты от обледенения, применяется не по прямому предназначению. В связи с подорожанием спиртных напитков алкогольные суррогаты становятся все более популярными, так как их стоимость намного ниже и составляет примерно 10-15 рублей за 100 мл.

Запретить продажу духов и чистящих средств депутаты предлагают с 23:00 до 8:00, сообщают «Известия». Народные избранники считают, что проблема с отравлениями спиртосодержащими жидкостями должна быть решена на федеральном уровне.

Ранее с похожей инициативой выступало собрание депутатов Архангельской области. Парламентарии предлагали запретить продажу спиртосодержащей непищевой продукции несовершеннолетним.

На этой неделе Роспотребнадзор продлил еще на 90 дней запрет на продажу пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции. Напомним, розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России 23 декабря 2016 года. Затем действие этого запрета было продлено еще на 60 суток – до середины апреля. Поводом послужило массовое отравление людей спиртосодержащим концентратом для ванны «Боярышник» в Иркутске в конце прошлого года. Оказалось, что жидкость содержала метиловый спирт. Всего пострадали 123 человека, 78 погибли. СКРвозбудил уголовное дело, в рамках которого задержано несколько должностных лиц.

В России быстро придумали, как обойти запрет. Уже январе были зафиксированы случаи продажи спиртосодержащих пищевых добавок под видом ароматизаторов для хлебобулочной продукции, расфасованных объемом от 0,5 литра до 1,5 литров по низким ценам.

Москва, Светлана Петрова

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