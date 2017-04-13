NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 13.04.17

Детсадовцев в России научат обращаться с деньгами
Кадр из мультфильма «Осторожно, обезьянки!»

Детсадовцев в России научат обращаться с деньгами

Основы финансовой грамотности будут изучаться, начиная с детского сада, заявила сегодня министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

По словам главы Минобрнауки, о личных финансах и потребительских кредитах будут рассказывать не только школьникам и студентам, но и дошкольникам в детских садах. Соответствующее соглашение, направленное на повышение финансовой грамотности на всех уровнях образования, от детского сада до вуза, сегодня подписало Министерство образования с Банком России, передает «Интерфакс». Васильева отметила, что «финансовая грамотность будет встроена во все образовательные стандарты всех уровней». Министр при этом уточнила, что школьники будут изучать дисциплину в курсе обществознания. По ее словам, изменения будут внесены в федеральные государственные образовательные стандарты.

В пресс-службе Минобрнауки РФ пояснили, что модули по финансовой грамотности появятся во всех учреждениях – от детского сада до вузов. Для этого модуля уже разработаны специальные пособия и программы совместно с ЦБ.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 13.04.17

В Домодедове сотрудники полиции задержаны за взятку и хищение миграционных карт. / Футболисты из Грозного избили игроков команды УрФУ во время официального матча (ФОТО). / Экраны «Соль» третий раз выставили на торги.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter