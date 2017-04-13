Детсадовцев в России научат обращаться с деньгами

Публикации за 13.04.17

Основы финансовой грамотности будут изучаться, начиная с детского сада, заявила сегодня министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

По словам главы Минобрнауки, о личных финансах и потребительских кредитах будут рассказывать не только школьникам и студентам, но и дошкольникам в детских садах. Соответствующее соглашение, направленное на повышение финансовой грамотности на всех уровнях образования, от детского сада до вуза, сегодня подписало Министерство образования с Банком России, передает «Интерфакс». Васильева отметила, что «финансовая грамотность будет встроена во все образовательные стандарты всех уровней». Министр при этом уточнила, что школьники будут изучать дисциплину в курсе обществознания. По ее словам, изменения будут внесены в федеральные государственные образовательные стандарты.

В пресс-службе Минобрнауки РФ пояснили, что модули по финансовой грамотности появятся во всех учреждениях – от детского сада до вузов. Для этого модуля уже разработаны специальные пособия и программы совместно с ЦБ.

Москва, Светлана Петрова

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