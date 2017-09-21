На уроках бюджетной грамотности школьникам расскажут, зачем платить налоги

Заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе саммита БРИКС в Уфе заявил, что в российских школах старшеклассникам начнут преподавать основы бюджетной грамотности. По мнению правительства, программа сформирует у школьников интерес к информации о бюджете и налогообложении.

Учебные курсы, разработанные Минфином, прошли пробное тестирование в десяти образовательных учреждениях Башкирии, Пермского и Алтайского краев в 2016 году. В настоящее время ведется работа по внедрению программы во все школы в качестве базовых модулей и на постоянной основе, отметил Лавров.

Чиновник считает, что благодаря изучению бюджетной грамотности у старшеклассников появится интерес к системе налогообложения и формированию бюджета. «Мы уверены, что в будущем, когда они станут избирателями, будут активными участниками бюджетного процесса», – приводит слова Лаврова «Коммерсант».

Напомним, в апреле министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что финансовая грамотность будет встроена во все образовательные стандарты всех уровней. Глава Минобрнауки при этом уточнила, что школьники будут изучать дисциплину в курсе обществознания. Модули по финансовой грамотности появятся во всех учреждениях – от детского сада до вузов. Для этого модуля уже разработаны специальные пособия и программы совместно с Центробанком РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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