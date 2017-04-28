Больным с ВИЧ разрешат опекать и усыновлять детей / Утвержден план борьбы с распространением ВИЧ в России

Публикации за 28.04.17

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. В частности, документ предусматривает возможность усыновления детей ВИЧ-инфицированными гражданами, а также усиление ответственности за ВИЧ-диссидентство.

План был подготовлен правительством РФ и подписан главой кабмина еще 20 апреля, однако на сайте правительства распоряжение пока не было опубликовано, пишет «Коммерсант». По словам источника издания, во всеобщий доступ документ попадет 2 мая.

Согласно распоряжению, подписанному Медведевым, к третьему кварталу текущего года должны быть актуализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы предупреждения и эпидконтроля за распространением ВИЧ-инфекции, а также социальной поддержки больных с ВИЧ в виде психологической и юридической помощи.

В данный момент только 20% женщин с ВИЧ обеспечиваются детскими смесями для выкармливания новорожденных. План правительства предусматривает разработку региональными властями мер поддержки ВИЧ-инфицированных беременных, а также детей, рожденных материями с этим диагнозом.

В стратегии есть пункт, посвященный усыновлению детей ВИЧ-инфицированными гражданами. Это станет возможным, благодаря внесению изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью. Поправки должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года.

Кроме того, план предполагает разработку федерального закона, который запретит распространение информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, в акте пропишут и меры ответственности за ее распространение. Речь идет о ВИЧ-диссидентах, которые отрицают существование этой инфекции.

Переломный момент, который побудил правительство вплотную заняться проблемой ВИЧ, наступил весной 2015 года, когда начальник Федерального центра СПИДа Вадим Покровский заявил, что Россия оказалась на пороге «национальной катастрофы». Стратегия по борьбе с ВИЧ была разработана и представлена осенью 2016 года, однако документ носил декларативный характер, конкретные меры были прописаны в плане мероприятий по реализации стратегии только сейчас.

Москва, Зоя Осколкова

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