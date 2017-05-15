ВИЧ побеждает россиян: ситуация продолжает ухудшаться / Число зараженных в 2016 году выросло более чем на 5%

Публикации за 15.05.17

В России продолжается эпидемия ВИЧ-инфекции: в прошлом году уровень заболеваемости вырос на 5,3%, сообщил журналистам руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, в 2016 году было «сообщено о 103,5 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России», что на 5,3% больше, чем в 2015 году (98 232 зараженных). При этом он отметил, что в прошлом году произошло небольшое снижение роста заболеваемости ВИЧ по сравнению с предыдущим годом, когда был зафиксирован рост около 10%. Однако «фактически по абсолютным цифрам рост продолжается», констатировал академик, подчеркнув, что «ситуация с ВИЧ-инфекцией продолжает ухудшаться». Ранее Минздрав РФ выступил с прогнозом, что к 2020 году число зараженных ВИЧ в России может увеличиться на 250%.

Всего с момента начала эпидемии в 1987 году в России было зарегистрировано 1 млн 114 тыс. 815 ВИЧ-инфицированных, из них умерло 243 тыс. 863 человека. «На 31 декабря 2016 года живых носителей вируса ВИЧ зарегистрировано 870 тысяч 952, таким образом, с диагнозом ВИЧ живут 0,6% населения России», – сказал Покровский (цитата по РИА «Новости»), отметив, что по оценочным данным эта цифра может составлять до 1%. Он предположил, что «сейчас живет где то 1,2-1,4 миллиона людей с ВИЧ, включая тех, кто зарегистрирован».

Академик также сообщил, что самый уязвимый возраст для ВИЧ-инфицирования – 30-39 лет. «Здесь 2% всех россиян в этом возрасте – у них есть ВИЧ-инфекция. То есть каждый 50-й… Это весьма существенные цифры», – сказал Покровский.

По его словам, случаи заражения ВИЧ-инфекцией у женщин до 30 лет встречаются чаще, чем у мужчин того же возраста. «Это связано с тем, что женщины чаще вступают в половую связь с мужчинами старшего возраста», – сказал академик (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что в возрасте от 35 до 39 лет у мужчин ВИЧ-инфекция встречается чаще, это «самый неблагополучный возраст».

Академик добавил, что в прошлом году способ заражения в результате полового акта вышел на первое место – примерно столько же случаев новых заражений, сколько при употреблении наркотиков. «48,8% заразились при употреблении наркотиков, 48,7% – при гетеросексуальных контактах, 1,5% – при гомосексуальных контактах», – сообщил Покровский. По его словам, 0,8% составили дети, инфицированные от матери. Кроме того, в России было зарегистрировано 16 случаев с подозрением на заражение в медучреждениях при использовании нестерильного медицинского инструментария и три случая при переливании крови.

Покровский также заявил, что Россия отстает от Запада по качеству лечения из-за того, что предпочтение при закупке отдается более дешевым аналогам препаратов по причине недостаточного финансирования сферы борьбы с ВИЧ/СПИД, передает РИА «Новости». «Так как финансирование не увеличивается на борьбу со СПИДом уже 5-7 лет, а надо больше пациентов лечить, то приходится лечить более дешевыми препаратами, так называемыми дженериками, которые производят преимущественно в Индии», – указал глава центра СПИД. «Нет прямых данных, что эти дженерики хуже оригинальных препаратов, но так как эти препараты старые, то побочных эффектов у них гораздо больше, чем у тех, которые получают США и страны западной Европы», – отметил специалист. По словам Покровского, эти препараты переносятся хуже, а это значит, что больной может пропустить их прием, нарушив схему лечения и усугубив свое состояние. «Решать эту проблему придется, если не сейчас, то в скором времени», – уверен академик.

Ранее сообщалось, что составленный Минздравом план по реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года не предусматривает выделения дополнительных денег на борьбу с инфекцией. В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что профинансировать выполнение плана должны будут ведомства, ответственные за его реализацию, а также регионы. Минздрав уже направил документ в правительство, сообщал РБК.

Стратегия противодействия ВИЧ была утверждена 20 октября 2016 года – без информации о финансировании. Тогда же руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик Вадим Покровский заявил, что в стратегии «не хватает самого важного звена в этой цепи – денег». Пока эта стратегия не будет финансово подкреплена, говорить о каком-то конкретном плане действий не приходится, пояснял эксперт. Саму стратегию он назвал не более чем «декларацией о намерениях». Покровский добавил, что для победы над эпидемией ВИЧ необходимо «пойти на финансовые жертвы», но этого не происходит.

В марте 2016 года Покровский, оценивая разработанную Минздравом «Государственную стратегию» по борьбе с ВИЧ, также назвал ее не «стратегией», а всего лишь «концепцией», каждый пункт которой требует уточнений и конкретизации. По словам Покровского, документ не предлагает каких-либо новых мер по борьбе с эпидемией ВИЧ. Академик тогда также особо отмечал, что в проекте стратегии нет точных данных об объемах ее финансирования.

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, который приводит к развитию СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита) – опасному состоянию, к болезни, которая разрушает иммунитет. Сегодня более 60 млн. жителей Земли ВИЧ-инфицированны, а сколько еще людей, которые не знают о том, что больны – не может сказать никто. Более половины ВИЧ-инфицированных – молодые люди.

Москва, Светлана Петрова

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