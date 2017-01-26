«Денег нет, но вы держитесь»: на борьбу с ВИЧ финансов не нашли

Публикации за 26.01.17

Составленный Минздравом план по реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года не предусматривает выделения дополнительных денег на борьбу с инфекцией. В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что профинансировать выполнение плана должны будут ведомства, ответственные за его реализацию, а также регионы. Минздрав уже направил документ в правительство, сообщает РБК.

Дополнительное финансирование плана предусматривалось в одной из его предыдущих версий. В проекте Минздрав указал, что для достижения целевых показателей стратегии требуются дополнительные бюджетные деньги –17,5 млрд руб. ежегодно. Из них 13,2 млрд руб. планировалось потратить на лечение, 3,2 млрд руб. – на диагностику и 1,1 млрд руб. – на контроль лечения.

Такое финансирование должно было позволить к 2020 году охватить специальной терапией всех пациентов с ВИЧ, стоящих на учете в СПИД-центрах, и увеличить до 35% долю населения, ежегодно проходящего тест на ВИЧ. В 2015 году на наличие ВИЧ проверили 19,3% населения, а лекарственную терапию обеспечили 37,3% инфицированных. Специалист Фонда помощи в области СПИДа Денис Годлевский пояснил, что проект плана еще будет обсуждаться в правительстве, и, возможно, Минздрав сумеет отстоять необходимую сумму.

Выделение 70 млрд руб. в течение четырех лет не согласовало Министерство финансов, следует из отзыва ведомства, направленного в Минздрав 22 декабря 2016 года. Первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко не поддержала дополнительные ассигнования, поскольку эти средства не заложены в федеральном законе о бюджете на 2017-2019 годы. Выделение бюджетных средств на новые расходы можно предусмотреть только с начала финансового года и при условии, что у государства появятся дополнительные источники дохода, заявил Минфин.

35% населения, ежегодно сдающего анализы на ВИЧ, и 100-процентный охват лечением всех состоящих на учете пациентов – это те показатели, которых Минздрав рассчитывает достичь только в случае «соответствующего» финансирования, говорится в уже принятой стратегии по борьбе с ВИЧ. Если денег не будет, Минздрав предлагает ориентироваться на другие цифры: ​в условиях текущего бюджета на здравоохранение доля граждан, проходящих обследование на инфекцию, вырастет только до 24%, а лечение получат 56% инфицированных.

​Стратегия противодействия ВИЧ была утверждена 20 октября 2016 года – без информации о финансировании. Тогда же руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик Вадим Покровский заявил, что в стратегии «не хватает самого важного звена в этой цепи – денег». Пока эта стратегия не будет финансово подкреплена, говорить о каком-то конкретном плане действий не приходится, пояснял эксперт. Саму стратегию он назвал не более чем «декларацией о намерениях». Покровский добавил, что для победы над эпидемией ВИЧ необходимо «пойти на финансовые жертвы», но этого не происходит.

В марте минувшего года Покровский, оценивая разработанную Минздравом «Государственную стратегию» по борьбе с ВИЧ, также назвал ее не «стратегией», а всего лишь «концепцией», каждый пункт которой требует уточнений и конкретизации. По словам Покровского, документ не предлагает каких-либо новых мер по борьбе с эпидемией ВИЧ. Академик тогда также особо отмечал, что в проекте стратегии нет точных данных об объемах ее финансирования.

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, который приводит к развитию СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита) – опасному состоянию, к болезни, которая разрушает наш иммунитет. Сегодня более 60 млн. жителей Земли ВИЧ-инфицированны, а сколько еще людей, которые не знают о том, что больны – не может сказать никто. Более половины ВИЧ-инфицированных – молодые люди.

В России, по данным на конец 2016 года, насчитывается 1,3 млн ВИЧ-инфицированных граждан, из которых вирус выявлен у 850 тыс. человек, следует из данных федерального СПИД-центра. По прогнозу Минздрава, к 2020 году число зараженных ВИЧ в России может увеличиться на 250%.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 26.01.17

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