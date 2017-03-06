В РПЦ объявили, что ВИЧ не существует / «Это заговор врачей, а СПИД возникает от стресса»

Публикации за 06.03.17

Известный православный проповедник и ведущий программ на телеканалах и радиостанциях РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов объявил, что ВИЧ не существует, а врачи намеренно заражают людей СПИД, «разрушая иммунитет прививками». Заодно священник заявил, что международного терроризма тоже не существует: его изобретают «некоторые люди», когда им надо «разбомбить определенную страну». То, что этим он включает в свои теории заговора и Кремль, священник явно не сообразил.

В программе телеканала «Спас» протоиерей Смирнов заявил, что СПИД намеренно распространяют сами врачи, а вируса иммунодефицита человека не существует – якобы он придуман для манипулирования обществом. «ВИЧа нет. Нет ни одного на свете человека, который бы видел вирус иммунодефицита человека. А СПИД возникает не от этого вымышленного вируса, которого в природе не существует», – уверенно высказался миссионер. Представления о СПИД у него оказались сродни средневековым, вроде того, что мыши заводятся в грязном белье: «СПИД возникает от четырех причин: первая – стресс, вторая – депрессия, третья – разрушение прививками иммунитета человека, четвертая – внешняя интоксикация».

Священник, который занимает один из значимых постов в церковной администрации, обвинил медиков, что они намеренно объявляют о наличии у людей ВИЧ: «Выявляют несуществующий вирус ВИЧ, чтобы разрушить им иммунную систему и впоследствии добиться их заражения СПИДом».

Отметим, что такая позиция характерна для так называемых «ВИЧ-диссидентов», которые отрицают существование вируса, даже если являются его носителями. В частности, они отказываются соблюдать меры безопасности, которые предотвращают заражение других людей. В правительстве и Госдуме уже не раз обсуждалась возможность ввести для таких граждан уголовное наказание.

Заодно протоиерей Смирнов заявил, что не существует международного терроризма. «Это из той же оперы, как международный терроризм: некоторым людям надо разбомбить определенную страну – они изобретают международный терроризм», – высказался в эфире телеканала священник. При этом он явно не учел, что его слова могут стать поводом для уголовного дела: они могут трактоваться еще и как оправдание терроризма. А его формулировка может распространяться и на действия российского контингента в Сирии.

При этом священник Смирнов не является малозначительным лицом в церковной иерархии, чье мнение может рассматриваться лишь как сугубо частное. Он занимает должность председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а также является проректором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и деканом факультета православной культуры академии РВСН.

Самое печальное, что точку зрения протоиерея Смирнова на ВИЧ, похоже, разделяют и некоторые государственные деятели: в других формулировках, но с тем же смыслом. Например, депутат Мосгордумы от партии ЕР Людмила Стебенкова (получившая медицинское образование) в 2015 году объявила «врагом народа» Вадима Покровского (директора Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом) – как только он обнародовал статистику эпидемии ВИЧ в России и предложил, как ее остановить.

По данным на конец 2016 года, в России насчитывается 1,3 млн ВИЧ-инфицированных граждан. По прогнозу Минздрава, к 2020 году число зараженных ВИЧ в России может увеличиться на 250%. Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее сообщала, что среди путей передачи инфекции преобладает парентеральный (около 55%). На протяжении последних 10 лет наблюдается тенденция к увеличению гетеросексуального полового пути передачи, который еще в 2014 году составил 40,3%. В эпидситуацию в РФ вовлекаются и социально благополучные слои населения. «Сейчас главная группа риска – молодые женщины, которые живут в гражданском браке» – неоднократно предупреждал директор СПИД-центра.

После бурного скандала, вызванного выступлениями руководства Минздрава и главы СПИД-центра, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить концепцию по борьбе с заболеванием, в работе программ должны были принять участие и НКО. Но в 2016 году Минюст объявил все антиСПИД-организации «иностранными агентами», причем особо отличились региональные прокуроры. Например, в Пензенской области прокуроры объявили, что борьба с ВИЧ и СПИД – политическое дело, направленное на развал России.

А в начале 2017 года внезапно обнаружилось, что правительство отказалось выделить деньги на федеральную программу борьбы со СПИД и ВИЧ. Минздрав запросил до 2020 года 70 миллиардов рублей. Предполагалось что из них ежегодно на лечение должно было тратиться 13,2 млрд рублей, на диагностику – 3,2 миллиарда и 1,1 миллиард – на контроль лечения. Такое финансирование должно было позволить к 2020 году охватить специальной терапией всех пациентов с ВИЧ, стоящих на учете в СПИД-центрах, и увеличить до 35% долю населения, ежегодно проходящего тест на ВИЧ. В среднем на наличие ВИЧ проверяется не больше 20% населения, а лекарственную терапию получают лишь 37,3% инфицированных.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 06.03.17

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