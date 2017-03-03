Федеральный центр СПИД может остаться без лекарств / Его нет в списках закупок Минздрава

Публикации за 03.03.17

Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора может остаться без лекарств. Учреждения нет в списках получателей препаратов, фигурирующих в закупках Минздрава. ВИЧ-инфицированным пациентам центра, а их около 1 тыс. рекомендуют встать на учет в другие учреждения.

«В объявлении о закупках мы не фигурируем, – сказал «Коммерсанту» глава центра Вадим Покровский.– Но пока официально мы уведомления не получили». По его словам, в прошлом году Минздрав делал закупки для учреждения на основании распоряжения правительства «и на этот год тоже есть такое распоряжение».

Старший научный сотрудник центра Наталья Ладная рассказала, что в Минздраве «объяснили, что мы относимся к структуре Роспотребнадзора, а в положении о нем отсутствует медпомощь больным, поэтому говорят, что закупать не могут». «На текущий момент мы начали оповещать своих больных, что, возможно, у нас больше не будет препаратов», – добавила она.

В центре, по ее словам, есть пациенты из Москвы и Подмосковья, но их очень мало, а в основном пациенты из дальних регионов: Сахалин, Дальний Восток, Урал, Сибирь. Ладная пояснила, что Роспотребнадзор имеет право закупать препараты, но у него нет на это финансирования, поскольку «все финансирование находится в Минздраве».

По словам Ладной, в Минздраве предложили ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора «закупать препараты за собственный счет или оказывать помощь пациентам платно». «Но мы надеемся, что вопрос решится, ресурсы для решения проблемы мирным способом не исчерпаны», – сказала она. Сегодня в центре начнется проверка Росздравнадзора.

В Минздраве объяснили возникшую ситуацию тем, что центр не предоставил вовремя необходимые документы, а «отдельно» для него объявлять закупки не планируется. При этом в ведомстве назвали «безосновательными» опасения, что пациенты центра останутся без лекарств.

«Какого-либо дефицита лекарств для граждан, наблюдающихся в указанном учреждении не возникнет, – заверили в министерстве. – Потребность в антиретровирусных препаратах для пациентов, наблюдающихся в указанном учреждении учтена при формировании регионального объема лекарств, закупаемых для граждан, проживающих в городе Москве».

Минздрав с этого года осуществляет централизованные закупки антиретровирусных (АРВ) препаратов, пока объявил 41 аукцион на общую сумму более 13,5 млрд руб. (общая сумма на закупки АРВ-терапии в 2017 году составит более 17,3 млрд руб.). Согласно анализу Коалиции по готовности к лечению (занимается мониторингом закупок), в получателях препаратов на 2017 год «не найден Центральный НИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (в его состав входит Федеральный центр СПИД), хотя в предыдущие годы для пациентов, наблюдающихся там, препараты закупал Минздрав РФ».

Правительству РФ известно о проблеме с обеспечением ВИЧ-инфицированных медпомощью и лекарствами, когда они обращаются за ними не в регионе своей постоянной регистрации. Минздраву было поручено обеспечить доступность лекарств независимо от фактического проживания пациентов, а Минфину и Минздраву – проработать механизм межтерриториального взаимодействия по вопросам финансового обеспечения медпомощи. Ведомства должны отчитаться о результатах до 27 марта.

Пациенты центра начали получать оттуда письма, где говорится, что запаса АРВ-препаратов хватит только до конца апреля 2017 года. Пациентам «настоятельно рекомендуют» во избежание прерывания антиретровирусной терапии незамедлительно подать документы для регистрации и внесения их в регистры пациентов по месту их фактического проживания.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 03.03.17

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