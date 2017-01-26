На Алтае ВИЧ-инфицированные жалуются на отказы в лечении / Рекомендации врачей пациентам: покупайте свои лекарства сами!

Публикации за 26.01.17

Из-за перебоев с лекарствами и отсутствием адекватного финансирования в Барнауле ВИЧ-инфицированные граждане не получают жизненно необходимой антиретровирусной терапии. По словам пациентов, врачи ссылаются на отсутствие таблеток и предупреждают больных, что лекарства им вскоре придется покупать самим. Между тем Минздрав Алтайского края не признает проблемы на фоне роста эпидемии ВИЧ.

В интервью «Тайга.Инфо» ВИЧ-положительный мужчина, ранее переехавший из Барнаула в Москву, рассказал, что вынужден был вернуться в Барнаул, чтобы получать лечение по месту прописки. Однако ему отказались предоставить терапию, сказав, что «таблеток нет». Пациент добился приема у заведующей СПИД-центром, после чего получил лишь два из трех необходимых компонентов лечения. Настырный пациент обратился в движение «Пациентский контроль» и в СМИ. «Как только пришел в СПИД-центр со скрытой камерой, лекарства сразу появились, мне выдали третий компонент, – рассказал он. – На мой вопрос, будут ли еще препараты и когда приходить за таблетками, мне сказали, что препаратов не будет, готовьтесь покупать сами, деньги Минздрав не выделил».

Другой пациент барнаульского СПИД-центра также рассказал, что обращался за терапией, но не получил ее на том основании, что у него все пока «не так уж плохо». И его также предупредили о том, что терапию, возможно, придется покупать за свои деньги, поскольку в СПИД-центре Барнаула таблетки появятся «не раньше февраля-марта». Пациент написал заявление в прокуратуру, та передала его в краевой Минздрав. «А они сказали, что все хорошо, просто нет показаний для назначения мне терапии», – заключил мужчина и добавил, что за месяц он потерял 15 кг веса, показатели крови постоянно ухудшаются и чувствует он себя «ужасно».

В Минздрае Алтайского края проблему отрицают. Так, замминистра здравоохранения Елена Кравец заявила, что препараты для ВИЧ-инфицированных имеются и «никакого ажиотажа по этому поводу поднимать абсолютно не стоит».

Однако специалист по мониторингу и адвокации закупок лекарственных средств «Коалиции по готовности к лечению» Алексей Михайлов, проанализировав региональные закупки, пояснил, что последний аукцион был объявлен 23 ноября, при этом «регион не закупал препараты, не входящие в список ЖНВЛП и некоторые комбинированные формы, что говорит о маленьком выборе схем лечения». «На 2016 год Алтайский край стал закупать АРВ-терапию в начале декабря 2015-го, что может говорить о том, что в регионе мог сложиться дефицит с препаратами. Для этого так рано объявили закупки, что, соответственно, сказывается и на обеспечении пациентов в начале 2017 года», – обрисовал ситуацию эксперт.

По данным «Вестей Алтай», на начало 2017-го в Алтайском крае зарегистрировано порядка 15 тыс. ВИЧ-положительных, в АРВ-терапии нуждаются 3,3 тыс. взрослых, 160 беременных женщин и 232 ребенка.

В «Пациентском контроле» отметили, что и ранее фиксировали жалобы на невыдачу препаратов для лечения ВИЧ в Алтайском крае – в Бийске, Барнауле и еще в ряде городов края пациенты не получали терапию совсем или же им давали два препарата из трех.

Сегодня стало известно, что Минздрав России направил в правительство план по реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года. Этот документ не предусматривает выделения дополнительных денег на борьбу с инфекцией. В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что профинансировать выполнение плана должны будут ведомства, ответственные за его реализацию, а также регионы.

Барнаул, Зоя Березина

Барнаул. Другие новости 26.01.17

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