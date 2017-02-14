Минздрав все-таки признал дефицит лекарств для ВИЧ-инфицированных

Публикации за 14.02.17

Министерство здравоохранения РФ после изучения ситуации в регионах с препаратами для ВИЧ-инфицированных признало факт дефицита некоторых лекарств, на что ранее жаловались пациенты и писали СМИ. Однако до начала федеральных поставок этот дефицит регионы должны закрыть самостоятельно.

Минздрав проанализировал ситуацию с препаратами для ВИЧ-инфицированных пациентов по поручению вице-премьера Ольги Голодец от 3 февраля. Поручение было дано как раз после жалоб пациентов на нехватку лекарств против ВИЧ в ряде субъектов. Жалоб стало больше после передачи закупок данного типа медикаментов с регионального уровня на федеральный. Пациентские организации сообщали, что часть необходимых препаратов в некоторых населенных пунктах уже закончилась, а к апрелю (когда Минздрав обещает наладить федеральные поставки) ситуация станет еще хуже.

Директор департамента по обращению лекарств и медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина в интервью РБК рассказала, что в 20-ти регионах есть недостаток «по трем-пяти наименованиям – это объем менее месячной потребности». По мнению Максимкиной, проблема решаема, поскольку у регионов есть препараты-аналоги, которыми можно заменить необходимые лекарства, другие медикаменты территориальные ведомства здравоохранения должны докупить самостоятельно. Максимкина добавила, что в ноябре прошлого года регионы получили «дополнительные 2,3 млрд руб. на закупку медикаментов против ВИЧ». «Все они были извещены, что Минздрав начнет поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», – подчеркнула она.

Также регионы должны наладить разрешенный в конце минувшего года обмен лекарствами: субъекты, у которых избыток какого-либо препарата, должны передать его в населенный пункт, в котором его не хватает.

Напомним, ранее «Новый День» сообщал, что в нескольких регионах страны ВИЧ-инфицированным пациентам отказывают в предоставлении полной терапии, объясняя это нехваткой необходимых препаратов. Больные рассказывали и о том, что им предлагали покупать лекарства самостоятельно, за свой счет, но препараты недешевые.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 14.02.17

Алкоголь массово убивает молодых и здоровых россиян. В первую очередь – мужчин. / Полностью голые модели вернутся на страницы Playboy. / В Екатеринбурге продолжает расти количество заболевших гриппом и ОРВИ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»