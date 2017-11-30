В России стали больше умирать от СПИДа

В России растет число умерших от СПИДа. Об этом сообщил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

По словам специалиста, ссылающегося на Росстат, прошлом году 18,5 тыс. человек скончались именно от СПИДа. Однако, указал он, в реальности умерло более 30 тысяч ВИЧ-инфицированных, но причина смерти «остальных 15 тысяч – вопрос, который требует изучения», передает «Интерфакс».

Покровский напомнил, что в 2014 году от СПИДа в России скончались 12,5 тысячи человек, в 2015-м – более 15,5 тысяч, а в 2016-м – более 18 тысяч.

Глава центра СПИД прогнозирует, что к концу года в России будет зарегистрировано не менее 100 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ. «Не сокращается у нас рост, а как был, такой остается, прибавляется», – заявил Покровский. Причина в недостаточной профилактике этого заболеваний, резюмировал он.

На сегодняшний день в России с ВИЧ живут более 900 тыс. человек, или 0,6% населения. Первое место в рейтинге регионов по заболеваемости ВИЧ занимает Кемеровская область, где на 100 тысяч населения – 145 ВИЧ-инфицированных, следует из данных Роспотребнадзора, обнародованных в середине ноября. Второе и третье места Иркутской и Тюменской областей соответственно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.17

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