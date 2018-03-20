Россия в шаге от эпидемии ВИЧ: число зараженных стало рекордным за последние десять лет

В 2017 году число россиян, которым впервые поставили диагноз ВИЧ, стало рекордным. Всего в стране проживает 940 тысяч человек, зараженных вирусом иммунодефицита, как только этот показатель превысит порог в 1% населения, можно будет говорить об эпидемии. В Минздраве считают, что резкое увеличение численности заболевших ВИЧ объясняется активным тестированием граждан в рамках диспансеризации.

По данным Росстата, в 2010 году диагноз ВИЧ поставили 57,2 тыс. человек, в 2017 году – 88,6 тыс. новых зараженных, пишут «Известия». Таким образом, заболеваемость вирусом иммунодефицита человека выросла в 1,5 раза. Более половины всех инфицированных живут в 13 субъектах России: в Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях, Москве и Подмосковье, Пермском, Красноярском краях, Челябинской, Самарской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Башкортостан.

В общей сложности 940 тысяч россиян болеют ВИЧ, сообщает Роспотребнадзор по результатам исследования за три квартала прошлого года. Пока это меньше 1% населения, однако, если число зараженных превысит этот порог, можно будет говорить об эпидемии.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что число выявленных больных растет из-за активного тестирования жителей России, в том числе проводимого в рамках диспансеризации. Так в прошлом году проверку на ВИЧ прошли на 10% больше граждан – за три квартала почти 25 млн человек. Своевременное выявление зараженных позволяет взять болезнь под контроль. Однажды заразившись вирусом иммунодефицита, человек становится его носителем на всю жизнь.

Остается нерешенной проблема доступности антиретровирусной терапии. В настоящее время только 40% инфицированных в России получают лечение. К тому же из-за реформы начались перебои с поставками препаратов, в результате пациенты вынуждены были прерывать антиретровирусную терапию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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