В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за презервативов / Чиновники потребовали не говорить о контрацепции на уроке по профилактике ВИЧ

Подготовка к интернет-уроку по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов, намеченному на 1 декабря, спровоцировала скандал в Министерстве образования и науки России. Чиновники Минобрнауки потребовали от исполнителей ежегодного открытого урока не говорить с подростками о контрацепции и соответственно не употреблять таких слов, как презерватив. Взамен этого авторов проекта попросили поднять вопрос нравственности, чтобы уйти от скользких тем. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнителя онлайн-урока, руководителя группы некоммерческих организаций «Центр современных образовательных технологий» Сергея Буланова.

Всероссийский онлайн-урок, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря, проводится по заказу Минобрнауки с 2015 года. По данным издания, накануне замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская провела рабочее совещание по подготовке к этому уроку. Она потребовала заранее подготовить и написать ответы участников видеоурока, на что Буланов идти отказался. По его словам, чиновники сочли «недопустимым» к употреблению слово «презерватив», после чего совещание было прервано. Теперь непонятно, в какой форме пройдет интернет-урок.

Исполнители проекта предложили чиновникам отказаться от практики использования в онлайн-уроке заранее подготовленных ответов и провести обсуждение вопросов профилактики ВИЧ в игровой форме, к примеру, устроить баттл между студенческими командами из двух регионов. «Но нам рекомендовали говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем», – рассказал Буланов. Специалист отметил, что, несмотря на то, что «тема достаточно широко представлена в школьном образовании», Минобрнауки «заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (в основном вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей». По его мнению, приравнивание рисков заражения лишь к асоциальному поведению некорректно и неправильно. Эксперт напомнил, что «треть инфицированных женщин заразились от единственного в своей жизни партнера». Кроме того, по его словам, есть люди, которые заражены с рождения.

В Министерстве образования от комментариев отказались. В Минздраве заявили, что о конфликте ничего не знают, отметив, что проект проводится по инициативе Минобрнауки, и это ведомство с Министерством здравоохранения не консультируется. Буланов заверил, что работа по подготовке онлайн-урока будет продолжена, ориентируясь больше на экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, чем на Минобрнауки.

Руководитель Федерального центра СПИДа Вадим Покровский, в свою очередь, заявил, что в настоящее время в России доминирует точка зрения, согласно которой о сексе детям лучше не рассказывать. По его мнению, «это одна из причин, почему у нас ВИЧ распространяется так масштабно». Эксперт отметил, что к 15 годам до 20% девушек уже живут половой жизнью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.17

В Академическом два пьяных брата похитили из рук скульптуры десантника копию автомата Калашникова. / Из-за сокращений российские космонавты на МКС работают сверхурочно. / Дома у матери полковника Захарченко обнаружен склад денег. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»