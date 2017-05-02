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Общество

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Публикации за 02.05.17

Британская газета рассказала о «героическом коте» Минобороны РФ (ФОТО) / «У этого рыжего очень опасная работа»

Британская газета рассказала о «героическом коте» Минобороны РФ (ФОТО) «У этого рыжего очень опасная работа»

Британская газета опубликовала заметку о рыжем коте-герое, участвовавшем в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии. Ранее Минобороны России разместило в своем Facebook его фото, указав, что это первый усатый-полосатый, ходивший вместе с российскими моряками к дальним берегам.

Издание пишет, что, хотя у России и Запада много различий, есть одна вещь, которая их объединяет, – это любовь к кошкам. Касаясь кота с фото российского военного ведомства, газета отмечает, что этот хвостатый – настоящий герой.

«У этого кота более опасная работа, чем у британских котов в Вестминстере, которые в основном встречаются с иностранными послами и ловят мышей», – пишет издание.

The Telegraph также отмечает, что традиция держать котов на борту российских кораблей – очень давняя. «Кошки служат тому, чтобы сделать быт моряков более приятным. Их мурлыканье помогает успокоить людей на кораблях, они также уничтожают крыс», – пишет издание.

Стоит отметить, что комментаторы оставили массу восхитительных эпитетов в адрес кота на странице Минобороны РФ в соцсети («Какая прелесть рыжий спецназ!», «А взгляд какой! опытный и умный», «Классный котяра !! Он должен быть награжден!»), соревнуясь в подборе имени животному:

«Это просто кот Васька фамилия Героический»;
«Зам командира продовольственной части, мичман Котов!»;
«Родоначальник военно-морской династии котофеивичей Рыжовых»;
«Рыжик Котовский».

Пользователи предположили, что этот кот из Крыма – с крейсера «Москва» Черноморского флота России: «Судя по номеру на спасательном круге, эта наглая рыжая морда с крейсера «Москва». Корабль вернулся из Средиземного моря еще в январе 2016 года, указывают они.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 02.05.17

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