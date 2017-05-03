Минобороны РФ рассекретило кота, очаровавшего британские СМИ (ФОТО)

Публикации за 03.05.17

Министерство обороны России подтвердило, что кот, о котором написали в британских газетах, действительно служит в звании матроса на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва». Зовут пушистого Сергей Иванович, об этом говорится в сообщении на официальной странице оборонного ведомства в Facebook.

Судя по опубликованным фотографиям, кот принимает самое активное участие в жизни экипажа корабля. В частности, в обязанности Сергея Ивановича сходит осмотр палубы, кроме того, он обязательно присутствует на утреннем построении.

Боевой русский кот даже получил собственный хэштег #RussianNavyCat, которым пользователи отмечают новые публикации о рыжем «матросе».

Ранее заметку о коте-герое, участвовавшем в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии, опубликовала британская газета The Telegraph. Издание пишет, что, хотя у России и Запада много различий, есть одна вещь, которая их объединяет, – это любовь к кошкам. «У этого кота более опасная работа, чем у британских котов в Вестминстере, которые в основном встречаются с иностранными послами и ловят мышей», – говорится в статье The Telegraph.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.05.17

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