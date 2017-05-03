NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 03.05.17

Минобороны РФ рассекретило кота, очаровавшего британские СМИ (ФОТО)

Минобороны РФ рассекретило кота, очаровавшего британские СМИ (ФОТО)

Министерство обороны России подтвердило, что кот, о котором написали в британских газетах, действительно служит в звании матроса на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва». Зовут пушистого Сергей Иванович, об этом говорится в сообщении на официальной странице оборонного ведомства в Facebook.

Судя по опубликованным фотографиям, кот принимает самое активное участие в жизни экипажа корабля. В частности, в обязанности Сергея Ивановича сходит осмотр палубы, кроме того, он обязательно присутствует на утреннем построении.

Боевой русский кот даже получил собственный хэштег #RussianNavyCat, которым пользователи отмечают новые публикации о рыжем «матросе».

Ранее заметку о коте-герое, участвовавшем в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии, опубликовала британская газета The Telegraph. Издание пишет, что, хотя у России и Запада много различий, есть одна вещь, которая их объединяет, – это любовь к кошкам. «У этого кота более опасная работа, чем у британских котов в Вестминстере, которые в основном встречаются с иностранными послами и ловят мышей», – говорится в статье The Telegraph.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.05.17

Роспотребнадзор: в Свердловской области возможно развитие местных случаев малярии. / Православные скауты устроили субботник на кладбище (ФОТО, ВИДЕО). Могилы находятся в жутком, запущенном состоянии. / Предприятия Пушкинского района нанесли реке Скалбе многомиллионный ущерб.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter