Воздушного парада в Москве не будет из-за непогоды

Публикации за 09.05.17

Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. В связи с этим авиатехника, которая должна была участвовать в параде, вернется на аэродромы базирования. Решение об отмене пролета самолетов и вертолетов приняло военное ведомство.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади» – приводит «Интрефакс» сообщение Минобороны. Напомним, из-за плохой погоды воздушная часть парада была отменена 24 июня 1945 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.05.17

Бессмертный полк-2017: 50 тысяч участников, искренние слезы и нелепые голуби (ФОТО). / Жительница Снежинска проломила череп 91-летнему ветерану. / В центре Екатеринбурга эвакуировали дом из-за пожара в пустующем здании. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»