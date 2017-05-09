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Общество

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Публикации за 09.05.17

Воздушного парада в Москве не будет из-за непогоды

Воздушного парада в Москве не будет из-за непогоды

Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. В связи с этим авиатехника, которая должна была участвовать в параде, вернется на аэродромы базирования. Решение об отмене пролета самолетов и вертолетов приняло военное ведомство.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади» – приводит «Интрефакс» сообщение Минобороны. Напомним, из-за плохой погоды воздушная часть парада была отменена 24 июня 1945 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.05.17

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