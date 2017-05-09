В Москве прошел Парад Победы (ФОТО) / Путин: «Нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ»

Публикации за 09.05.17

Президент России Владимир Путин уверен, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ. Соответствующее заявление он сделал на Параде Победы в Москве.

«Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное – развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам», – сказал Путин.

Фото: здесь и далее пресс-служба Кремля

«И мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщённости ведущих стран мира. Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны», – добавил он.

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов и прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас», – сказал президент.

Парад принимал Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, командовал – главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в военном параде приняли участие более 10 тысяч человек, 114 единиц техники.

Традиционно военный парад открыла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. По Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Движение колонны военной техники открыл танк Т-34-85, за ним проследовали бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К» и «Тайфун-М». Механизированную колонну продолжили боевые машины пехоты «Курганец-25» и БМП-3, танки Т-14 «Армата» и Т-72Б3, самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С», ракетные комплексы «Искандер-М», всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2У», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», десантные многоцелевые бронетранспортеры «Ракушка» и боевые машины десанта БМД-4М. На Красную площадь вышли зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс». Замкнули парадный строй техники боевые машины пехоты на платформе «Бумеранг».

Впервые в параде Победы участвовали новейшие «арктические» варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА».

Музыкальное обеспечение парада осуществлял сводный военный оркестр Московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина.

Как писал «Новый День», воздушная часть парада в Москве была отменена из-за непогоды. Самолеты и вертолеты вернулись в аэропорты базирования. Соответствующее решение было принято в Минобороны.

Москва, Иван Гридин

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