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Общество

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Публикации за 17.05.17

В ЗАГСах Москвы ввели запрет на живую музыку и шампанское / Для молодоженов действует дресс-код

В ЗАГСах Москвы ввели запрет на живую музыку и шампанское Для молодоженов действует дресс-код

Накануне высокого свадебного сезона столичных женихов и невест ждет разочарование. В ЗАГСах теперь нельзя слушать живую музыку, распивать шампанское, а также осыпать молодоженов лепестками роз. Кроме того, в Дворец бракосочетаний не пустят без подобающего наряда. Пожениться в майках и рваных джинсах не получится.

Ранее музыкальным оформлением свадеб, а также организацией фото- и видеосъемки в московских ЗАГСах занимались индивидуальные предприниматели. Однако граждане донимали вопросами сотрудников, в этой связи в управлении ЗАГС Москвы было принято решение отказаться от сотрудничества с бизнесом с 1 мая 2017 года, пишут «Известия».

Живую музыку заменят музыкальные центры, управлять фонограммой будет ведущий церемонии. С собой привести музыкантов также нельзя, в памятках, которые вручаются женихам и невестам при подаче заявления, говорится, что музыкальное сопровождение будет только бесплатным.

В то же время о фото- и видеосъемке необходимо заботиться самостоятельно. Фотографы, работавшие при ЗАГСах раньше, оказывали услуги за небольшую плату и получали свою прибыль за счет потока клиентов. Теперь же сделать недорогую фотосессию в залах не получится, бюджетные свадьбы могут остаться без качественных снимков.

Кроме того, на территории органов ЗАГС Москвы запрещено «распитие спиртных напитков, битье бокалов, осыпание лепестками, рисом, конфетами и т.п.». Мера объясняется тем, что это привлекает лиц без определенного места жительства, а также может привести к травмам.

Другое нововведение касается внешнего вида участников церемонии. Брачующиеся и их гости должны соблюдать дресс-код, который исключает такие неподобающие виды одежды как шорты, майки и рваные джинсы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.05.17

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