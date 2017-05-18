Мизулина узаконит выездные бракосочетания / Свадьба без музыки и шампанского – это уже перегибы!

Публикации за 18.05.17

Член Совета Федерации Елена Мизулина раскритиковала решение управления ЗАГС Москвы о прекращении работы с индивидуальными предпринимателями. В результате свадебные церемонии лишились живой музыка и фото- и видеосъемки. Исправлять ситуацию сенатор планирует путем разрешения выездных регистраций браков.

Информация о том, что ЗАГСы Москвы отказались предоставлять коммерческие услуги, появилась 17 мая. В частности, отныне вместо живой музыки во время церемонии будет звучать фонограмма, фотографов и операторам придется приводить с собой, а распитие шампанского и осыпание молодоженов лепестками роз и вовсе попало под запрет.

Елена Мизулина посчитала подобные ограничения абсолютно неправильными. «Запрет на живое музыкальное сопровождение, лепестки роз и традиционный бокал шампанского – это уже перегибы, – говорится на официальном сайте сенатора. – У каждой пары, решившей заключить брак, есть свое представление о том, как провести этот самый важный для них день, как сделать его по-настоящему особенным. Зачем лишать их этой возможности? Зачем в такой радостный момент жизни мешать людям выражать свои эмоции так, как они этого хотят?»

По словам Мизулиной, решать проблему нужно на законодательном уровне, а именно, разрешить выездную регистрацию брака. Эта мера, как считает сенатор, позволит молодоженам провести церемонию так, как им хочется.

Стоит отметить, что ранее с подобной инициативой выступала Тюменская областная дума, однако тогда нижняя палата парламента отклонила законопроект.

Мизулина пообещала изучить основания, по которым норма не была поддержана в Госдуме, и подготовить новый вариант закона. «Мы, законодатели, должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак», – подчеркнула сенатор.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.17

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