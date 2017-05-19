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Общество

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Публикации за 19.05.17

Суд обязал семью Жанны Фриске вернуть «Русфонду» не потраченные на ее лечение деньги – 21 миллион

Суд обязал семью Жанны Фриске вернуть «Русфонду» не потраченные на ее лечение деньги – 21 миллион

Перовский суд Москвы обязал родственников умершей певицы Жанны Фриске вернуть «Русфонду» не потраченные на ее лечение деньги, собранные зрителями Первого канала, удовлетворив иск благотворительной организации.

В качестве соответчиков по делу суд привлек родителей певицы и ее четырехлетнего сына Платона, интересы которого будет представлять его законный представитель – телеведущий Дмитрий Шепелев, сообщает РИА «Новости».

«Исковые требования удовлетворить, взыскать с ответчиков солидарно 21 миллион 633 тысячи рублей, а также пошлину в размере 60 тысяч рублей», – говорится в вердикте суда.

В начале января этого года стало известно, что «Русфонд» обратился в суд с гражданским иском, чтобы выяснить судьбу денег, собранных в 2014 году на лечение Фриске. В том же месяце благотворительная организация обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения денежных средств со счета Фриске.

В «Русфонде» указывали, что договор, заключенный организаций с Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные деньги вернуть. Согласно документам, представленным «Русфонду», на лечение артистки в итоге была потрачена лишь небольшая часть от собранных телезрителями 25 млн рублей – 4,12 млн рублей. «Русфонд» потребовал у ответчика возместить разницу между этими суммами – около 21,6 млн.

Певица и актриса Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года.

Москва, Светлана Петрова

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