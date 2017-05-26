Традиционное фото жен лидеров НАТО украсил муж премьера Люксембурга (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

Супруг премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля позировал вместе с женами глав государств-членов НАТО на традиционной фотосессии в ходе саммита альянса в Брюсселе.

38-летний Готье Детсне сфотографировался вместе с женами и подругами лидеров стран Североатлантического альянса во дворце-резиденции бельгийской королевской фамилии в брюссельском районе Лакен перед ужином 25 мая, сообщает Daily Mail.

Фото: Reuters

Отмечается, что Детсне стал супругом Беттеля в 2015 году, после того как власти Люксембурга разрешили однополым парам вступать в брак и усыновлять детей.

Судя по выражению лица супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, присутствием мужчины в женских рядах она была недовольна. Впрочем, Детсне это нисколько не смутило, на всех снимках он улыбался и выглядел вполне уверенным в себе.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 26.05.17

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