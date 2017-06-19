Россияне не хотят эмигрировать ради лучшей жизни / «Левада-центр»: только 15% желают покинуть страну

Большинство россиян (79%) не желают уезжать из России жить за границу, эмигрировать хотели бы 15% граждан и только 1% готовит документы для переезда. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного в мае текущего года.

По данным социологов, 3% респондентов «определенно хотели бы» уехать жить за рубеж, 12% – «скорее хотели бы» эмигрировать, пишет газета «Коммерсантъ». При этом только 1% признается, что «готовит документы». 79% граждан не хотят переезжать (23% «скорее не хотели бы», а 56% «определенно не хотели бы» эмигрировать).

Чаще о желании покинуть Россию говорит молодежь – среди участников опроса 18-24 лет уехать хотят 32%, в группе 25-39 лет – 21% респондентов. Президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин связывает это с тем, что молодое поколение стремится получить хорошее образование и достойную зарплату. Также, по его словам, молодежь хочет жить в комфортной среде. Кроме того, для молодого поколения характерны «романтические настроения», указал эксперт.

Стоит отметить, что рекордная доля желающих уехать из России фиксировалась «Левада-центром» в мае 2011 и мае 2013 года – 22% респондентов. По мнению Поставнина, в 2011 году на желание уехать влиял рост протестных настроений после выборов в Госдуму.

При этом 74% граждан «никогда не думали» об эмиграции, следует из данных опроса. Социолог объясняет эту ситуацию незнанием языков и возрастными причинами: чем старше возраст участников опроса, тем меньше желания покидать Россию. Среди тех, кто не хочет уезжать жить за рубеж, 83% респондентов в возрасте 40-54 лет и 88% старше 55 лет.

Год назад, согласно данным опроса «Левада-центра», почти каждый пятый житель России (19%) хотел бы уехать за пределы бывшего Советского Союза на постоянное местожительство, а четверть россиян задумались об эмиграции. Россияне признались, что задумываются об отъезде из страны ради «лучших условий жизни за рубежом», желания обеспечить детям надежное будущее и из-за нестабильной экономической ситуации в стране. По мнению социологов, эти сведения отражают недовольство определенных групп граждан ситуацией в стране, но не их реальное желание покинуть Россию. Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков тогда отмечал, что покинуть Россию хочет молодежь, которая «просто хотела бы посмотреть мир», а также те, кто не видит для себя перспектив на родине. Реально же, по данным исследователей, уезжают только 0,5% граждан РФ.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 19.06.17

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