Россияне получат в 2018 году второй отпуск – 26 дней отдыха Минтруд определил выходные и праздники на будущий год

Минтруд России обнародовал проект выходных и праздничных дней на 2018 год. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов. В проекте постановления говорится, что предлагаемый график выходных и праздников предусматривает перенос дней отдыха «в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан ".

Согласно документу, новогодние каникулы в следующем году продлятся с 30 декабря по 8 января. Праздничные дни – 6 и 7 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 марта и 2 мая. Кроме того, предполагается перенос выходных дней с субботы 28 апреля, с субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Таким образом, на День защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня – с 23 по 25 февраля. Мартовские мини-каникулы продлятся с 8 по 11 марта. Первомай россияне будут отмечать четыре дня – с 29 апреля по 2 мая. Однако на День Победы страна будет отдыхать только один день – 9 мая, который выпадет на среду. Июнь подарит три выходных дня в честь Дня России – с 10 по 12 июня, также как и ноябрь – с 3 по 5 ноября по случаю Дня народного единства.

Всего в будущем году жители России дополнительно получат 26 дней отдыха – фактически второй оплачиваемый отпуск.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 20.06.17

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