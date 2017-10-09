Не поваренная, а выпаренная: разработан новый ГОСТ соли пищевой

На смену национальному стандарту на соль пищевую придет новый ГОСТ, разработанный ассоциацией «Руспродсоюз». Дело в том, что указанный на упаковке термин «поваренная» фактически не является верным, так как большая часть соли в России производится другими способами.

Действующий в настоящее время ГОСТ на соль был утвержден в 2000 году. «Руспродсоюз» предлагает исключить из стандарта термин «поваренная». Несмотря на то, что соль производится выпариванием из природных водных растворов и дроблением минерального сырья, изготовители продолжают указывать именно этот способ на упаковке, что не соответствует действительности, пишут «Известия».

Авторы нового ГОСТа предлагают остановиться на наименовании «Соль пищевая». К тому же именно такое название используется во всех европейских стандартах.

Кроме того, новый стандарт предусматривает большее число цветов соли, которые не будут считаться отклонением от нормы. Наряду с белым и серым оттенками добавится бежевый цвет, зачастую соль, добываемая из озер, имеет такой оттенок.

Помимо этого, в ГОСТ внесут изменения, касающиеся обогащения соли йодом. Ранее для этих целей использовался иодид калия, однако полезный элемент в таком случае сохранялся в продукте не более трех месяцев и исчезал при обработке высокими температурами (свыше 30 градусов по Цельсию). При обогащении йодатом калия срок годности соли вырастет почти в два раза, утверждают в ассоциации.

Проект стандарта «Соль пищевая. Общие технические условия» в данный момент проходит публичные обсуждения, затем документ будет направлен в Росстандарт для утверждения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.10.17

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