В России с прилавков магазинов исчезнет поваренная соль

В 2019 году в России не останется такого продукта как «поваренная» соль, на замену ей придет «пищевая». С 1 сентября вступил в силу новый государственный стандарт на соль. Крупнейшие производители уже обновили дизайн упаковки и уверяют, что нововведение не повлияет на цену для конечного потребителя.

В ассоциации «Руспродсоюз», которая объединяет всех крупнейших отечественных производителей соли, сообщили, что росийские компании давно изготавливают свою продукцию по ГОСТу. При этом на рынке только 1% соли импортируется из-за рубежа, пишут «Известия».

Новый стандарт был опубликован в мае. Дело в том, что термин «поваренная» искажает смысл наименования. «Поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки», – рассказал директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

По словам эксперта, сейчас производители буду реализовывать запасы продукции, то есть еще около 3-5 месяцев в магазинах можно будет купить «поваренную» соль. Но выпускать товар по старому стандарту компании уже не могут.

Предприятия успели подготовиться к введению нового ГОСТа. В частности, уже готов новый дизайн упаковки. Изменения были незначительными, поэтому дополнительных средств на новый дизайн не тратилось. Производители уверяют, что изменения не отразятся на стоимости соли.

Напомним, согласно новому ГОСТу на упаковке должно быть наименование «Соль пищевая». Новый стандарт предусматривает большее число цветов соли, которые не будут считаться отклонением от нормы. Наряду с белым и серым оттенками добавится бежевый цвет, зачастую соль, добываемая из озер, имеет такой оттенок.

Помимо этого, единственной возможной добавкой к соли может быть йод, а именно йодат калия. Ранее для этих целей использовался иодид калия, однако полезный элемент в таком случае сохранялся в продукте не более трех месяцев и исчезал при обработке высокими температурами (свыше 30 градусов по Цельсию). При обогащении йодатом калия срок годности соли вырастет почти в два раза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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