Роскомнадзор запретил страницы о руфинге и зацепинге в соцсетях: «Это скрытые формы суицидального поведения»

Роскомнадзор потребовал от соцсети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube удалить страницы с информацией о «зацепинге» и «руфинге». По информации ведомства, удалено уже 187 подобных страниц, еще 91 «находится в процессе удаления».

В РКН пояснили, что содержание этих страниц «может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни».

В ведомстве добавили, что «субкультуры «зацепинг» (опасная для жизни езда на крыше или на дверях, подножках и других наружных элементах поезда и других транспортных средств – прим. ред.) и «руфинг» (лазание по крышам – прим. ред,) можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних».

Руферы назвали решение РКН об удалении контента вредительским. Создатель группы «Высокие крыши Москвы» во «Вконтакте» Илья Кремер в комментарии радиостанции «Говорит Москва» призвал чиновников «не мешать в кучу» руфинг и зацепинг: «Дело в том, что, во-первых, руфинг в очень многих случаях – вообще абсолютно законная вещь, а зацепинг – никогда и ни для кого, даже если это делает сотрудник из сферы ж/д».

«Очень жаль, что многие люди, в том числе, видимо, и из Роскомнадзора и из других ведомств упорно употребляют эти слова в одном предложении, может быть, они намеренно хотят таким образом сформировать у народа мнение о том, что руфинг = зацепинг, – рассуждает администратор группы. – Так делать не надо, потому что руфинг и зацепинг отличаются как плавание в бассейне и прыжки в реку к крокодилам, в конце концов, это элементарная безграмотность и, безусловно, подмена понятий».

Также он отметил, что фото и видео, которые участники выкладывают с крыш, нельзя связывать с призывами к суициду.

«Суицид тут вообще не при чём, это явно не основывается на каких-то исследованиях. Мало того, если вы опять же зайдёте в группу, то увидите, что она очень жизнеутверждающая», – сказал Кремер. Он добавил, что «люди часто делают фотки, как человек без всего стоит на самом краю, например, но имеет ли это отношение к некому тайному формированию мыслей о суициде?» «Люди вообще часто фоткаются на краю чего-то – потому что это красиво, и не все такие места исключительно к этому подготовлены», – заметил Кремер.

По его мнению, удаление фото и блокировка аккаунтов руферов с подачи Роскомнадзора ударит, в первую очередь, по возможности самовыражения.

Отметим, что в этом году в Уголовном кодексе РФ появилась новая статья 151.2 о вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни. В пояснительной записке говорилось, что статья направлена именно против зацепинга и руфинга. В марте Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за хулиганство на транспорте. Для любителей прокатиться на крыше или между вагонами электричек предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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