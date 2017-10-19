МВД задумало сажать в тюрьму за пропаганду гомосексуализма

МВД России выступило с предложением ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду. Идею изложил глава отдела по борьбе с педофилией управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД Сергей Алабин на заседании Госдумы.

«Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма. Сейчас административная ответственность за это существует, она малоэффективна, штрафы предусмотрены. Если бы это возвести в ранг уголовной ответственности» – цитирует Алабина «Интерфакс».

По мнению правоохранителя, «если ввести уголовную, то мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию и нетрадиционные отношения», передает радиостанция «Говорит Москва».

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, в свою очередь, заявил, что депутаты Госдумы и сенаторы поодержат инициативу МВД, если правоохранители смогут доказать необходимость ужесточения наказания за гей-пропаганду. «Если МВД выходит с этим предложением, значит ситуация серьезная, значит они обосновали это какими-то уже статистическими данными, какими-то примерами и фактами, поэтому если депутаты сочтут эти аргументы серьезными, естественно мы поддержим», – заявил сенатор в комментарии радиостанции.

Отметим, сегодня рабочая группа под руководством депутата от ЕР Ирины Яровой рассматривает проект закона, ужесточающий ответственность для педофилов. Парламентарий предложила давать педофилам пожизненный срок за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет. Кроме того, за развратные действия с несовершеннолетним с использованием своего служебного положения предлагается увеличить максимальное наказание с 8 лет до 15 лет лишения свободы. Также в Госдуме предложили ограничить публикации в СМИ о сексуальном насилии в отношении детей, по которым возбуждено уголовное дело: такие материалы, по задумке депутатов, должны согласовываться со следователем.

В 2013 году в России был принят закон, вводящий административную ответственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». За нарушение закона установлены штрафы: для физических лиц – 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 40-50 тысяч, для юрлиц – штраф от 800 тысяч до миллиона либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.17

В Первоуральске пожарный ЗиЛ протаранил салон красоты (ФОТО). / Мисс ГУФСИН снимает клип для участия в российском конкурсе (ВИДЕО). / Жителей многоэтажки на Уралмаше сегодня разбудил боевой клич человека с топором (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»