Первый канал объявил название нового проекта с Еленой Летучей

Первый канал подтвердил приглашение телеведущей Елены Летучей, рассказали в пресс-службе телеканала. Поводом для приглашения стал репортаж из воронежской больницы №2, который Летучая сделала экспромтом. В ходе ревизии в лечебном учреждении журналистка обнаружила антисанитарные условия и иные грубые нарушения. За наведение порядка в учреждении взялись местные волонтеры, а прокуратура инициировала проверку.

«Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях», – приводит «Газета.Ru» слова представителей телеканала.

Новый проект получит название «Летучий отряд». Ведущая соберет команду единомышленников, готовых научить зрителей бороться за свои права. «Я хочу рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать», – заявила Летучая.

Как писал «Новый День», ранее появились сообщения, что Елена Летучая может стать кандидатом на предстоящих выборах президента России и составить конкуренцию «либеральной оппозиционерке» Ксении Собчак. Источник РИА «Новый День», близкий к администрации президента, отмечал, что действительно рассматривается вариант с выдвижением Летучей на выборы главы государства. «Согласно одному из возможных сценариев, который сейчас обсуждается, это может стать красочным шоу-проектом, который также получит широкую информационную поддержку, как в случае с антисанитарией в воронежской больнице. Вторая цель – сделать Лену Летучую спойлером Ксении Собчак» – сообщил собеседник агентства.

«Обе блондинки, сверстницы, журналистки, но Летучая популярнее и в регионах, и среди простых людей. Она явно уведет часть электората Собчак», – заключил источник агентства, добавив, что «борьба двух блондинок придаст остроту выборам и повысит явку».

Напомним, Елена Летучая получила большую известность благодаря проекту «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Она была ведущей и продюсером программы с февраля 2014 по март 2016 года. В октябре прошлого года она вернулась в этот проект.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.17

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