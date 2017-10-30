СМИ: Елена Летучая променяла «Пятницу» на Первый канал

Телеведущая Елена Летучая, получившая широкую известность после резонансных ревизий ресторанов и гостиниц, переходит на Первый канал, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник, близкий к руководству телеканала.

По словам собеседника радиостанции, журналистка будет работать в программе – аналоге «Ревизорро» в сфере социальных учреждений – поликлиник, больниц и т.д. Летучая «должна официально объявить об этом сегодня вечером», утверждает источник. Он уточнил, что с идеей пригласить телеведущую на Первый канал к руководству телекомпании обратился телеведущий Иван Ургант.

Ранее сообщалось, что Елена Летучая может стать кандидатом на предстоящих выборах президента России и составить конкуренцию «либеральной оппозиционерке» Ксении Собчак. Поводом для подобных предположений стали многочисленные телесюжеты в новостях федеральных телеканалов, в которых журналистка разоблачает администрацию больницы в Воронеже и находит там массу нарушений. Источник РИА «Новый День», близкий к администрации президента, отмечал, что действительно рассматривается вариант с выдвижением Летучей на выборы главы государства. «Одна из целей – акцентировать внимание электората на многочисленных болевых точках в стране, с которыми населению приходится регулярно сталкиваться, но их наличие нельзя напрямую связать с действиями лидера страны Владимира Путина. Согласно одному из возможных сценариев, который сейчас обсуждается, это может стать красочным шоу-проектом, который также получит широкую информационную поддержку, как в случае с антисанитарией в воронежской больнице. Вторая цель – сделать Лену Летучую спойлером Ксении Собчак» – сообщил собеседник агентства. «Обе блондинки, сверстницы, журналистки, но Летучая популярнее и в регионах, и среди простых людей. Она явно уведет часть электората Собчак», – заключил источник агентства, добавив, что «борьба двух блондинок придаст остроту выборам и повысит явку».

Елена Летучая получила большую известность благодаря проекту «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Она была ведущей и продюсером программы с февраля 2014 по март 2016 года. В октябре прошлого года она вернулась в этот проект.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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