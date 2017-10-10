Елена Летучая готовится к ревизии президентских выборов

Скандально известная телеведущая Елена Летучая, которая получила широкую известность после резонансных телеревизий ресторанов, может стать кандидатом на предстоящих выборах президента РФ. По мнению экспертов, Летучая может украсить размеренный ход президентской кампании в качестве альтернативы «либеральной оппозиционерке» Ксении Собчак.

Поводом для подобных предположений стали многочисленные телесюжеты в новостях федеральных телеканалов, в которых Елена Летучая разоблачает администрацию воронежской больницы и находит там массу нарушений.

«Елена Летучая – одно из главных лиц телеканала «Пятница», но ее появление на главной кнопке страны, на «Первом», в прайм-тайм вызвало удивление. Сразу возник вопрос, а кто выгодополучатель? Кому это нужно? Наказать главврача? Разобраться со здравоохранением Воронежа? Слишком мелко для «Первого» и слишком сложная конструкция. Если надо – всегда под рукой прокуратура, следственный комитет, сделают все быстро и профессионально» – рассуждает собеседник агентства.

Массированная информационная атака, представляющая телеведущую в позитивной роли борца за права граждан, явно не могла обойтись без рекомендации из высоких кабинетов Кремля.

«Попросить руководство главного телеканала «пропиарить» Летучую могут только большие люди. Не о промо-акции же «Пятница» договорилась с Эрнстом. А какой был всплеск в СМИ по поводу воронежской больницы. Летучая известна населению, как главный борец с ресторанами, ее не надо раскручивать, но придать социальный шлейф, и вот вам готовый кандидат в президенты», – добавил эксперт.

Еще один источник «Нового Дня», близкий к администрации президента подтвердил, что вариант с выдвижением Летучей на выборы главы государства действительно рассматривается.

«Одна из целей – акцентировать внимание электората на многочисленных болевых точках в стране, с которыми населению приходится регулярно сталкиваться, но их наличие нельзя напрямую связать с действиями лидера страны Владимира Путина. Согласно одному из возможных сценариев, который сейчас обсуждается, это может стать красочным шоу-проектом, который также получит широкую информационную поддержку, как в случае с антисанитарией в воронежской больнице. Вторая цель – сделать Лену Летучую спойлером Ксении Собчак» – сообщил собеседник агентства.

«Обе блондинки, сверстницы, журналистки, но Летучая популярнее и в регионах, и среди простых людей. Она явно уведет часть электората Собчак. А борьба двух блондинок придаст остроту выборам и повысит явку», – резюмировал источник.

По его информации, окончательное решение будет принято после выдвижения на выборы президента РФ другой скандальной телеведущей – Ксении Собчак. Если «либеральная оппозиционерка» в конце концов решится на участие в кампании, Летучая может составить ей яркую конкуренцию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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