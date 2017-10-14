СМИ узнали о тайной беседе Путина и Собчак тет-а-тет и гадают о её содержании

Телеведущая Ксения Собчак, которую СМИ прочат в кандидаты в президенты России, встретилась с действующим главой государства Владимиром Путиным и пообщалась с ним один на один, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники. По ее данным, формальной темой беседы стало интервью для фильма об Анатолии Собчаке – первом мэре Санкт-Петербурга и отце журналистки.

Мать телеведущей, член Совфеда Людмила Нарусова сообщила, что ее дочь занята работой над фильмом о жизни и карьере отца. Лента будет посвящена 80-лению со дня рождения Собчака. По словам Нарусовой, Путин, ранее работавший с ее мужем в мэрии в 90-х, выступит одним из спикеров в фильме. Сенатор не уточнила, кто режиссер фильма и когда он выйдет.

Один из источников Би-би-си рассказал, что телеведущая беседовала с президентом наедине еще некоторое время после того, как ушли операторы и осветители. Обсуждался ли вопрос возможного участия Собчак в президентских выборах после интервью с Путиным, неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил вопрос о встрече Собчак с Путиным без комментариев. С самой телеведущей корреспондентам британской телерадиокорпорации связаться не удалось.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил информацию о встрече, но предпочел не называть источники. «Да, Вера Кричевская снимает фильм об Анатолии Собчаке. И да, Ксения Собчак брала интервью у Владимира Путина для этого фильма (1 час 15 минут). И нет, эта встреча произошла после того, как АП слила в «Ведомости» информацию о возможном участии Ксении в президентских выборах», – написал Венедиктов в своем Тelegram-канале.

Ранее, 1 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на источники рассказала о планах Кремля сделать женщину соперником Владимира Путина на предстоящих мартовских выборах, чтобы «разнообразить сценарий». Собеседник издания в президентской администрации называл идеальным вариантом «либеральную оппозиционерку» Ксению Собчак.

Сама телеведущая в своем Instagram резко отреагировала на этот материал. Она назвала себя независимым человеком, заявив, что не сотрудничает с Кремлем. Впрочем, позже в интервью журналу Glamour Собчак, отвечая на вопрос: «Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит», не стала отрицать, что выдвинется в президенты.

В то же время Путин допустил возможное участие Собчак в президентских выборах в 2018 году. «Каждый человек в соответствии с действующим законом имеет право, если он выдерживает требования закона, выставить свою кандидатуру… И Ксения Собчак не является здесь исключением», – заявлял президент РФ на пресс-конференции после саммита БРИКС 5 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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