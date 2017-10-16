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NewDayNews.ru

Понедельник, 16 октября 2017, 18:16 мск

российское информационное агентство 18+

Выборы

СМИ раскручивают «президентство» Собчак. «Заявит в течение двух недель»

СМИ раскручивают «президентство» Собчак. «Заявит в течение двух недель»
Фото: инстаграм Ксении Собчак

Журнал сообщил о намерении телеведущей Ксении Собчак в ближайшие две недели объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России. Отмечается, что издание получило такую информацию от нескольких знакомых журналистки и «собеседников, близких к администрации президента.

Напомним, 1 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила о планах Кремля сделать женщину соперником Владимира Путина на предстоящих мартовских выборах, чтобы «разнообразить сценарий». Собеседник издания в президентской администрации называл Собчак идеальным вариантом. Сама телеведущая в своем Instagram резко отреагировала на этот материал. Она назвала себя независимым человеком, заявив, что не сотрудничает с Кремлем. Впрочем, на прошлой неделе в журналу Glamour телеведущая не стала отрицать, что выдвинется в президенты. Ранее президент РФ Владимир Путин благожелательно отреагировал на слухи о возможном участии Собчак в президентских выборах в 2018 году: «Каждый человек в соответствии с действующим законом имеет право, если он выдерживает требования закона, выставить свою кандидатуру…. И Ксения Собчак не является здесь исключением».

В субботу, 14 октября, Русская служба Би-би-си сообщила о недавно прошедшей встрече Собчак и Путина, посвященной съемкам фильма об отце журналистки – первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Отмечалось, что после интервью телеведущая беседовала с президентом один на один еще некоторое время. Обсуждался ли вопрос возможного участия Собчак в президентских выборах после интервью с Путиным, неизвестно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил вопрос о встрече Собчак с Путиным без комментариев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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© 2017, РИА «Новый День»

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