В России резко выросло число протестных акций

Эксперты фиксируют резкий рост протестной активности среди россиян. Люди чаще стали участвовать в митингах и демонстрациях. По мнению экспертов, главной причиной стал экономический кризис, усугубляет ситуацию неумение властей адекватно реагировать на протесты.

Доклад под названием «Протестная активность россиян в III квартале 2017 года» подготовили эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), пишет РБК. Согласно исследованию в первом квартале текущего года прошло 284 протестные акции, во втором – 378, а в третьем – 445.

Большинство этих митингов (312) спровоцированы социально-экономической ситуацией. К ним относятся протесты обманутых дольщиков, недовольство бизнеса ростом тарифов и другие. 106 акций имеют политическую подоплеку. 27 протестов связаны с трудовыми конфликтами, в частности, невыплатой заработной платы.

В третьем квартале чаще других митинговали жители Ростовской области, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей, а также Москвы. При этом за последние полгода произошло нарастание объемов и расширение географии протестов.

Главная причина недовольства граждан – экономический кризис. В большинстве регионов ощущается нехватка финансовых ресурсов. К тому же местные власти не умеют правильно реагировать на митинги и демонстрации. В результате обострение конфликта остается едва ли не единственным действенным способом отстаивания своих прав.

В целом социально-экономические и трудовые протесты в России редко переходят в политические, так случается только тогда, когда социальные конфликты становятся хроническими. В основном акции остаются локальными, однако в последнее время возникает такое явление как единый центр межрегиональной координации протестных действий.

Рост протестной активности эксперты также связывают с нехваткой «дееспособных политических партий, общественных организаций, профсоюзов», которые могли бы помочь разрешению конфликтов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.11.17

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