Кремль считает естественным рост числа митингов и демонстраций

Рост протестной активности россиян в Кремле считают естественным явлением в преддверии выборов президента, которые состоятся в 2018 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В целом, безусловно, речь идет о предвыборном годе. Вы знаете, что через пять месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы, в любой стране мира происходит рост социальной активности в целом», – цитирует Пескова «РИА Новости».

«Это естественная активизация, которая сопровождает каждый раз предвыборный период», – отметил пресс-секретарь российского президента. Песков добавил, что растет и количество мероприятий в поддержку Владимира Путина. Больше стало и заявлений от граждан, которые болезненно реагируют на те или иные события.

Ранее эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) заявили о том, что в третьем квартале текущего года протестная активность граждан России выросла на 60%. Согласно исследованию в первом квартале текущего года прошло 284 митингов и демонстраций, во втором – 378, а в третьем – 445. При этом специалисты ЦЭПР связывают рост протестных настроений с экономическим кризисом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.11.17

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