«Почта России» потеряла мультимиллионера

«Почта России» разыскивает участника лотереи, который выиграл полмиллиарда рублей. Известно, что билет был куплен в Воронежской области, однако клиент за выигрышем до сих пор не обратился.

Джекпот разыграли 5 ноября в телепередаче «Русское лото». Компания-оператор «Столото» сообщила, что житель Воронежской области выиграл 506 млн рублей.

Билет был приобретен в одном из отделений связи. Теперь «Почта России» просит откликнуться обладателя приза, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что этот выигрыш стал самым крупным за всю историю. До этого рекорд принадлежал жителю Сочи, который благодаря лотерее разбогател на 364 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.11.17

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